„Zkoušíme dát tým dohromady, uvidíme, jestli se nám to povede. Vítány jsou hlavně ročníky 2005 a 2006 a nebráníme se ani šikovným 2007,“ říká tatínek jednoho z potenciálních hráčů Daniel Hnízdil, který se náborové akce chopil a přiblížil i středeční program.

První trénink na ledě proběhne od 15 do 16 hodin. Po lehké ovocné svačince se účastníci přesunou na suchou přípravu, která potrvá zhruba do 17:30. Před druhým ledem od 18:30 do 19:30 by s ohledem na počet přihlášených kluků mohlo dojít i na modelové utkání. Po celou dobu bude na ledě dostatek trenérů, včetně Tomáše Malanta, který se věnuje brankářům.

Jasno mají v Mělníku také o programu v následných měsících, pokud by se žáky podařilo dát dohromady. V květnu a červnu by se uskutečnila letní příprava. Její součástí mají být tréninky na ledě, atletické, kruhové i v oddíle házené, vždy včetně patřičné regenerace.

Případní zájemci o místo v kádru se mohou ozvat Jiřímu Krejsovi (tel: 608 233 340) nebo Danielu Hnízdilovi (774 173 014).