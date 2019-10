„Mělník předvedl proti lídrovi sympatický výkon a mohl myslet i na víc,“ shrnul utkání domácí činovník Viktor Šebík.

Navzdory předešlým dvěma porážkám a nepříjemně zaplněné marodce v posledních týdnech Mělničtí vstoupili do utkání nebojácně. Do vedení se ovšem nedlouho před polovinou zápasu dostali do té doby střelecky méně aktivní hosté. Pozorná obrana poprvé povolila a dopřála dostatek prostoru Hofmeisterovi s Jobkem. Ten ve své i druhé větší příležitosti hostí nezaváhal.

O vyrovnání, které viselo ve vzduchu už při přesilovce, se postaral o něco později blafákem zakončující Janele, kterého v 35. minutě našel přihrávkou napříč pásmem M. Prejza. Brankář Škubal pak zákrokem večera zavelel k obratu, který přesilovkovou střelou od modré zrealizoval Janele.

Literovi, M. Mackovi, ani Havlovi se nepodařilo vedení navýšit a Loskot přišel zkraje třetí části s trestem. A nezůstalo pouze u něj. Škubal dalším vynikajícím zásahem vedoucí gól hostí pouze oddálil. Proti Vladykovi, zakončujícímu zblízka přihrávku od zadního mantinelu, neměl šanci. A když brzy nato Šalamoun přesně usměrnil další rychlou akci, doháněl Mělník dvojbrankovou ztrátu. Ale nakonec úspěšně.

Na kontakt vrátila Junior Cicvárkova dorážka ve dvojnásobné početní výhodě. Stejný hráč byl také u vyrovnání. Tentokrát při hře ve čtyřech na obou stranách vyzval zpoza brankové čáry Macka, který střelou bez přípravy poslal zápas do prodloužení. Na cestě k němu domácí přečkali ještě kritické momenty – téměř minutu a půl trvající dvojnásobné oslabení a deset vteřin před koncem Krudencovu střelu, po které už hosté slavili. Rozhodčí ale viděl kotouč pouze na brankové konstrukci a rozpažil.

Gól nepřineslo ani prodloužení. V nájezdech zůstal jediným úspěšným střelcem domácích Havel. Litera, Janele, Prejza a Kapoun neuspěli. Z hostů překonali Škubala v první sérii Hofmeister a v páté Pulkrab.

Podle Viktora Šebíka Černošice ukázaly, že jejich pozice v tabulce není náhodná a mají vyzrálé zkušené mužstvo. „I přes prohru je nutné pochválit Mělník za poctivou obranu, která dlouho držela hosty daleko od Škubalovy branky. Domácí tým byl po celý zápas aktivnější, na počet příležitostí se ale nehraje. Černošice potřebovaly na čtyři branky zhruba pět příležitostí, zatímco domácí prakticky trojnásobek,“ viděl rozdíl hlavně v produktivitě. „Pokud Mělník začne lépe využívat šance, a je snad jen otázkou času, kdy se začnou střelecky prosazovat zkušenější hráči, měly by body naskakovat rychleji,“ má jasno.

Mělník – Černošice 4:5 sn (0:0, 2:1, 2:3 – 0:0)

Branky: 35. a 37. Janele, 51. Cicvárek, 53. Macek – 28. Hofmeister, 42. Loskot, 47. Vladyka, 48. Šalamoun, rozhodující nájezd Hofmeister. Vyloučení: 4:8, navíc Litera (Mělník) 10 min OT. Využití: 2:0. Diváci: 285.

Rakovník – Kralupy 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Branky: 4. a 60. Klaus, 24. Vyskočil, 40. Kos – 4. Řehák, 10. Student, 56. Soukup. Vyloučení: 3:5. Bez využití.

Ostatní výsledky 6. kola: Benešov – Kutná Hora 1:3 (1:1, 0:1, 0:1), Poděbrady – Žabonosy 12:5 (4:0, 4:2, 4:3), Králův Dvůr – HC Příbram B 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), Čáslav – Ml. Boleslav B 3:6 (0:4, 0:2, 3:0), Slaný – Velké Popovice 6:4 (1:2, 2:1, 3:1), Kolín B – Vlašim 2:1 P (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0).

Západ

1. Černošice 6 5 1 0 0 31:15 17

2. Rakovník 6 4 0 0 2 28:18 12

3. Slaný 6 4 0 0 2 32:24 12

4. Velké Popovice 6 3 0 2 2 26:14 11

5. Kralupy 6 3 1 0 2 26:19 11

6. Mělník 6 2 0 1 3 23:25 7

7. Králův Dvůr 6 1 0 1 4 14:31 4

8. HC Příbram B 6 0 0 0 6 14:33 0

Východ

1. Mladá Boleslav B 6 5 0 0 1 30:19 15

2. Poděbrady 6 3 1 0 2 41:29 11

3. Kolín B 6 3 1 0 2 24:21 11

4. Čáslav 6 3 0 0 3 25:25 9

5. Kutná Hora 6 1 2 0 3 12:21 7

6. Benešov 6 2 0 0 4 21:26 6

7. Žabonosy 6 2 0 0 4 20:34 6

8. Vlašim 6 1 0 2 3 13:26 5