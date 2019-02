Mělnicko – Dvě kola, dvě derby. Zbývající program základní části nachystal příznivcům nejpočetněji zastoupeného okresu krajské hokejové ligy očekávané zápasy.

Hokejisté Junioru Mělník v osmém kole přetlačili HK Kralupy v poměru 6:5. | Foto: Viktor Šebík

V obou figurují Kralupy, které v sobotu od 18.15 hodin přivítají Mělník a za týden uzavřou nováčkovskou sezonu v Neratovicích. Jediným týmem, který ještě nutně potřebuje body, je ale trochu překvapivě Junior.

Být svěřenci trenéra Jiřího Škubala ve skupině východ, nemají se svým bodovým ziskem s účastí v play-off sebemenší problém. V našlapané tabulce na západě ale ještě potřebují zabrat.

Slánští sice ztrácejí z pátého místa čtyři body, ale v neděli hostí Neratovice. Že by Lvi proti týmu, který v novém roce ještě nebodoval a od minulého kola už najisto míří do baráže, ztratili, se dá předpokládat jen těžko. V závěrečném kole navíc Mělnické čeká soupeř z nejtěžších a do zápasu s Černošicemi by určitě jen neradi šli s vědomím, že „musí“.

V Kralupech, kterým výsledky z předešlého víkendu definitivně zajistily ligovou příslušnosti i pro příští ročník, hodlají v závěrečném domácím utkání sezony potěšit své příznivce nejen dobrým výkonem i výsledkem. Připraveny pro ně budou soutěže o věcné ceny. Čestné buly vhodí kladenský hráč a mistr světa do dvaceti let Tomáš Horna.