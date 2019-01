Toronto - ještě v létě se hodně spekulovalo, zda se ještě jednou nevvrátí do Kladna a nepomůže mu v boji o návrat do extraligy. Zvlášť když se členem trenérského štábu stal jeho bratr. Ale vypadá to, že Tomáš Kaberle ukončil kariéru, v rozhovoru pro isport.cz naznačil, že už se hodlá věnovat rodině a žít s rodinou v Torontu.

Tomáš Kaberle slaví branku // HC Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 4:5, ELH 2013/14, hráno 4.10. 2013 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

"Moje rodina a všichni blízcí to vědí. Já ani netušil, že by se to mělo oznamovat," uvedl osmatřicetiletý Kaberle v rozhovoru pro deník Sport. "Chci se věnovat rodině, mlaďas jde do školy, začíná trénovat. A co bude potom, to se uvidí. Chci zůstat u hokeje, jen si teď dám rok volno a budu se věnovat rodině," podotkl mistro světa z roku 2005 a vítěz Stanley Cupu (2011 s Bostonem).



Kladenský odchovanec a pokračovatel slavného hokejového rodu debutoval v extralize jako sedmnáctiletý v sezoně 1994/95. O tři roky později zamířil do zámoří a v NHL nakonec odehrál 984 zápasů s bilancí 87 gólů a 476 asistencí, v play off přidal dalších 102 startů (6+33). Vedle Toronta, které jej draftovalo, oblékal i dres Bostonu, Caroliny a Montrealu. Právě v Torontu byl nejen mezi největšími hvězdami klubu, ale celé NHL. Způsob, jakým se Švédem Matsem Sundinem řídili přesilovky, byl ohromující.



Před dvěma lety se Tomáš Kaberle pokoušel naposledy prosadit do elitní kanadsko-americké soutěže, neuspěl však na zkoušce v New York Rangers a vrátil se do Česka. Sezonu odehrál v Kladně, s nímž ale nepřešel první kolo play off I. ligy s Jihlavou. A poté zamířil do Komety Brno. Nyní se rozhodl skončit.



"Prostě teď začala další kapitola mého života. Člověk skončí s hokejem a jede dál. Většina sportovců chce zůstat u toho, co měli odmalička rádi. Uvidíme, co dál. Třeba budu trénovat děti nebo si otevřu hokejovou školu. Něco takového bych rád dělal," řekl Kaberle, jehož manželka Julie je Kanaďanka. I proto se nyní přestěhoval do Toronta.

Kladenská vzpomínka

Kladenským fanouškům se Tomáš Kaberle dostal nejvíc pod kůži v sezoně, kdy v NHL zavřela stadiony výluka (2004-05). "Kába" si oblékl kladenské tričko a potil ho celý rok. Odolal všem nabídkám bohatých ruských klubů, mnozí to nechápali. O to víc dobré to měl ale u fanoušků. V Evropě tehdy nehrál konstruktivní obránce s lepší formou, Kaberle hráče v extralize převyšoval o třídu. Tým dotáhl až do play off, kde vypadl až v sedmém, rozhodujícím zápase s později mistrovskými Pardubicemi.



Nezapomenutelný je jeho gól do sítě Liberce v zápase, který byl rozlučkovým pro Jaromíra Jágra před odchodem do Omsku. V čase 59:59 Kaberle za vyrovnaného stavu od vlastní brány nachytal ranou přes celé kluziště někdejšího spoluhráče Milana Hniličku.



A stadion málem spadl…