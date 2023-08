/VIDEO/ Druholigové Kralupy nad Vltavou mají za sebou první přípravné utkání na novou sezónu, ve které se představí po 23 letech ve třetí nejvyšší soutěži. A že coby nováček ligy nehodlají hrát druhé housle, ukazují od prvního přátelského zápasu, ve kterém v pátek nadělily tradičnímu druholigovému celku Řisutům 12 gólů. Dvěma góly k debaklu pomohli Tomáš Soukup s Jonášem Markem, hattrick zaznamenal Vojtěch Šilhavý.

Kralupy v přípravě rozmetaly Řisuty 12:1. | Foto: David Palán

Po dvou týdnech intenzivních tréninků už si kralupští hokejisté potřebovali spravit chuť ostrým zápasem. A že ta chuť byla velká. Páteční střetnutí s Řisuty bylo pro obě mužstva prvním utkáním předsezónní přípravy, ovšem zahráli si v něm prakticky jen domácí hráči.

Po brankách posily z Třebíče Vojtěcha Šilhavého, kouzelníka s pukem Tomáše Soukupa a šikovného devatenáctiletého mladíka Josefa Broše, svítilo po první třetině na ukazateli skóre 3:0 pro domácí.

O druhé přestávce už byl domácí náskok dvojnásobný. Svými prvními góly pomohli členové loňského kádru Jakub Kaprál či Jonáš Marek. Z posil se kromě druhého zásahu Šilhavého prosadil i Tadeáš Pejchal, který v zápase nastoupil proti svému bratrovi Kryštofovi.

"Brácha mi doma říkal, že nás trochu proženou v rozích, ale když jsem pak slyšel, jak trénují oni a jak trénujeme my, tak jsem si hned myslel, že moc šancí na nějaké popohánění mít nebudou,“ řekl čtyřiadvacetiletý útočník s úsměvem na rtech po zápase pro klubový web a ocenil tak i tvrdou tréninkovou přípravu trenérů Martina Příhody s Janem Boháčkem, která, jak říká sám hlavní trenér Kralup: „Moc to nechutná, ale pak se nám to bude hodit.“

Z bratrského souboje Pejchalů pak tedy vyšel Tadeáš jako jasný vítěz, když si v zápase připsal celkem 3 body, zatímco jeho sourozenec ani jeden.

Podívejte se na sestřih gólů:

Zdroj: Youtube

Po čestné trefě řisutského Deniela Čecha se šlo do třetí třetiny za stavu 7:1. Kdo by čekal, že se zápas dohraje, by byl na velkém omylu. Domácí naopak předvedli nejproduktivnější dvacetiminutovku, když se po druhých brankách Tomáše Soukupa s Jonášem Markem, prvním zářezu Pavla Husarika, učebnicové „šibenici“ Václava Zídka a završeném hattricku Vojtěcha Šilhavého skóre zastavilo na konečných 12:1.

„Takový debakl jsem nečekal,“ přiznal po utkání hlavní trenér Martin Příhoda. „Nešlo nám dnes ani tak o výsledek, jako spíše o to, abychom věděli, jak jsme na tom fyzicky. Něco nám to naznačilo, nějaké chyby tam byly, ale klukům musím poděkovat. Jak výsledek, tak předvedená hra, ale hlavně to úsilí. Bylo to pěkné, dalo se na to koukat. Doufám, že diváci se bavili. Za nás trenéry slušný výkon.“

Další utkání mají Kralupy na programu v úterý 29. srpna od 18 hodin na ledě ústeckého Slovanu, který už má v rámci předsezónní přípravy za sebou dvě výhry nad Mostem a Chebem a jednu porážku od Děčína.

„S Ústím byly vždy těžké zápasy,“ ví Tadeáš Pejchal, který ještě na jaře v dresu Letňan bojoval ve finále 2. ligy proti dnes již prvoligovému Znojmu. „Bude to takový první oříšek, tak uvidíme, jak si s tím poradíme.“

Nejbližší domácí zápas pak Kralupy hostí ve čtvrtek 31. srpna od 18:15, kdy přivítají Mostecké Lvy.

