Kdo s koho? Prolomí Rytíři nepříznivou bilanci s Jihlavou?

Kladno - Kladenští hokejisté slavili postup do semifinále už v pátek. Na soupeře si ale museli počkat až do úterního večera – o soupeři pro Kladenské totiž rozhodoval výsledek duelu mezi Vsetínem a Prostějovem. Protože Vsetínští vyhráli, Rytíři se v semifinále utkají s jihlavskou Duklou. V čem mohou mít Kladenští navrch a naopak na co si dát v semifinále pozor?

Kladno - Jihlava 3:2, domácí si vynutili sedmý zápas. | Foto: Tomáš Kostečka

Čtvrtfinále Kladno i Jihlava si poradily se svými čtvrtfinálovými soupeři shodně 4:1 na zápasy. Zatímco Rytíři předváděli dobré výkony jak po výsledkové, tak i po herní stránce, fanoušci Dukly s předvedenou hrou svého týmu už tolik spokojení nebyli. Jihlavští v pěti zápasech nastříleli Litoměřicím rovnou dvacítku gólů, Rytíři byli ještě o gól úspěšnější. Rozdíl už je patrný v inkasovaných brankách. Litoměřice rozvlnily síť za brankáři Jihlavy čtrnáctkrát, kladenský brankář Cikánek kapituloval pouze sedmkrát. V sérii Kladna s Přerovem byly důležité první branky. Ve všech zápasech totiž platilo, že kdo vstřelil první gól, tak také vyhrál. V případě Jihlavy a Litoměřic to už neplatilo. Jihlavští ve dvou utkáních inkasovali jako první, ale obě utkání dokázali otočit. A také naopak ve druhém zápase čtvrtfinále Jihlava prohrála poté, co vstřelila první branku zápasu. Letošní bilance Bilance mezi Rytíři a Duklou nevypadá pro Kladenské vůbec dobře. S Jihlavou uhráli pouhé dva body za dvě prohry na nájezdy a celkové skóre bylo 15:9 pro Duklu. Ve vzájemných zápasech se dařilo ještě loni kladenskému Matěji Pekrovi, který si připsal 3 góly a 2 asistence. 5 bodů za 2 góly a 3 asistence zaznamenal rovněž Tomáš Čachotský. Na kladenské straně měl největší bodový přínos obránce Martin Kehar, který si připsal 3 asistence. Historická bilance Z pohledu historické bilance si snad Rytíři nemohli přát horšího soupeře. S jihlavskou Duklou se ve vyřazovacích bojích střetly oba týmy pětkrát. Rytíři slavili úspěch pouze jedinkrát. V sezoně 2002/2003 přehráli Jihlavu ve finále druhé nejvyšší soutěže 3:1 na zápasy. Tím si otevřeli cestu do baráže a po roční pauze zpět do extraligy. Neúspěchů bylo už ale pro Kladenské více. Ze posledních čtyř kompletních sezon v první lize dvakrát skončili Rytíři právě na Dukle. Jednou v semifinále a jednou dokonce už ve čtvrtfinále. Zafunguje podobné kouzlo nebo Rytíři na Dukle opět vyhoří? Střelba a střelci Rytíři na svých 21 čtvrtfinálových branek potřebovali 176 střel. To dává velmi dobrou úspěšnost střelby 11,90 procenta, nejlepší ze všech čtvrtfinalistů a o rovné procento více, než kterého dosáhli Kladenští v základní části Chance ligy. Hlavními tahouny byli zejména mladý Šimon Jelínek, který vstřelil celkem 4 branky, mimo jiné první i poslední gól v sérii Rytířů proti Přerovu. Stejný počet přesných zásahů slavil i obránce Jiří Říha, pro kterého semifinále s Jihlavou bude obzvláště pikantní, protože právě v dresu jihlavské Dukly zažil svou nejlepší prvoligovou sezonu a s Jihlavou slavil postup do extraligy. Nelze opomenout ani bodový přínos zkušeného dua Vampola – Plekanec. Kromě obliby k číslu „14" na dresu oba pojí i shodná bodová bilance ve čtvrtfinále. Oba borci totiž zaznamenali 2 góly a 6 asistencí a jsou tak prozatím nejproduktivnějšími hráči Rytířů v play-off. I na jihlavské straně se čtvrtfinálová úspěšnost střelby dostala přes solidních 10 procent. Ovšem s 10,20 procenta úspěšnosti ve střelbě zaujali Jihlavští až páté místo mezi všemi čtvrtfinalisty. Pro srovnání, v základní části Jihlava za soupeřova gólmana dostala 10,60 procenta svých střel. Nejlepším střelcem Dukly byl rodák ze slovenské Skalice Juraj Bezúch. V pěti zápasech zaznamenal celkem 4 branky. Nutno dodat, že hned 3 z toho byly v třetím zápase série na ledě Litoměřic, čímž Jihlavským výrazně pomohl k druhému vítězství. V posledním pátém zápase série ale pro zranění nedohrál a zůstává tak otázkou, jestli bude na semifinále fit. Naopak nic by nemělo bránit ve zlobení kladenské obrany Adamu Zemanovi. Právě on je totiž nejproduktivnějším hráčem svého týmu. V sérii proti Litoměřicím si připsal 7 bodů za 3 góly a 4 asistence. Dále by si Rytíři měli dát pozor i na Pekra, který na Vysočině ožil. V základní části se trefil dvaatřicetkrát a překonal tak o tři branky i Ladislava Zikmunda, nejlepšího střelce Kladna. Produktivní byl i Lukáš Anděl, který v 21 letech zaznamenal solidních padesát tři bodů za 21 branek 32 asistencí. Ve Všetatech se těší na fotbalový zážitek Přečíst článek › Brankáři Rytíři našli v play-off jednoznačnou oboru v Lukáši Cikánkovi. Ve čtvrtfinále prokázal výbornou formu a může se pyšnit vynikající úspěšností 95,17 procenta. Ještě tak vylepšil svá čísla ze základní části, konkrétně tedy 92,05 procenta. Není divu, že ve čtvrtfinále vůbec do branky nepustil Adama Brízgalu. V jihlavském dresu měl v základní části nejlepší úspěšnost Švéd Niklas Lundström. S 92,57 procent obsadil v dlouhodobé části druhé místo hned za Klimešem, který čelil útokům Rytířů ve čtvrtfinále. Play-off ale Lundströma nezastihlo v nejlepší formě. V prvních čtyřech čtvrtfinálových kláních si zapsal úspěšnost pouze 86,52 procenta a v posledním zápasu přenechal místo Davidu Honzíkovi, který si s 94,12 procent vedl výrazně lépe. Tresty a přesilové hry Pakliže Kladno bylo v základní části Chance ligy nejtrestanějším týmem, v play-off zatím obdrželo nejméně trestných minut – konkrétně 70. To hlavně díky tomu, že nikdo z kladenských borců neobdržel osobní trest. Oproti tomu Jihlavští si připsali 133 trestných minut. Ale v této cifře je kromě dvouminutových trestů rovněž 5 osobních desetiminutových trestů a jeden pětiminutový s automatickou stopkou do konce utkání. Kromě vyššího trestu si za tento zákrok zasloužil také dvouzápasový trest od disciplinární komise, který si však už odpykal. Právě v přesilových hrách by Kladenští mohli být hodně nebezpeční. V základní části využili pouze 14,76 procenta přesilových her. V play-off se ale jejich úspěšnost zvedla na rovných 30 procent. Za tím lze hledat například přínos Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance. Tolik už nelze chválit kladenská oslabení. Během dlouhodobé části Kladno ubránilo 87,24 procenta přesilovek soupeře. Během play-off už to bylo pouze 82,76 procenta. A rovnou 5 gólů z celkových 7 inkasovaných vsítil Přerov právě v početní výhodě. AUTOR: Jan Šejhl

Autor: Redakce