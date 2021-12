Na soutoku to byl střet nejlepší obrany s nejúdernějším útokem. Tým okolo nejproduktivnějších hráčů v soutěži Robina Martínka a Josefa Malého se i tentokrát prosadil čtyřikrát. Na rozjeté domácí, kteří naposledy ztratili body ve třetím kole, to ale nestačilo.

U poloviny z šesti gólů byla osvědčená dvojice útočníků Tomáš Havel – Jan Vernek. V prvním utkání po návratu do týmu při střídavém startu z juniorky Slavie se třemi kanadskými body zaskvěl také Filip Štrombach. Právě on měl v utkání vůbec poslední slovo, když pečetil výsledek do prázdné brány. Zápas se lámal nedlouho předtím. Hosty po smazání dvoubrankové ztráty za stavu 3:2 definitivně srazily dva údery vměstnané do necelé minuty hry. Kozlové bleskově proměněnou přesilovkou pět na tři závěr už jen zdramatizovali.

Čtrnácté kolo bylo také ve znamení vzpoury týmů ze spodních příček. Hlavním překvapením byla domácí porážka Černošic od Čáslavi. Hosté vítězstvím v prodloužení ukončili soupeři šest zápasů trvající vítěznou šňůru, sami pak odčinili kolaps z minulého derby s Kutnou Horou.

Někdejší talent Ďurač válí v kraji, vůči bruslařům cítí po vyhazovu zášť

Utkání přineslo hned tři obraty, ten poslední se po vyrovnání v 5:2 minutě a rozhodnutí v 62. povedl hostům. „Soupeř byl hodně těžký, ale kluci makali, rubali a za to jsme byli odměněni,“ těšil se z bodů hrající trenér čáslavského týmu Ladislav Rytnauer.

Po pěti kolech a teprve počtvrté v ročníku zabodovali hokejisté Slaného. Ve lvím souboji s Benešovem brali bod za porážku v nájezdech. Parádním obratem z 1:3 na 5:3 se ve druhé polovině utkání s Vlašimí blýskl Králův Dvůr. Hlavním strůjcem byl autor hattricku Ondřej Gebhart. Podle jeho hodnocení šlo o vydřeném vítězství.

„Do zápasu jsme vstoupili výborně a hned ve druhé minutě šli do vedení, ale místo, abychom výkon ještě zlepšili a Vlašimi odskočili, přizpůsobili jsme se hře soupeře a vlastními chybami u modré čáry pouštěli hosty do přečíslení,“ objasňoval, co předcházelo obratu na 1:2 ještě do přestávky.

Hokejoví talenti se ve Slaném učili o správném stravování i o práci s chybou

Po důrazném proslovu v kabině to s domácími vypadalo ve druhé třetině po třetím gólu Vlašimi ještě hůř. „Naštěstí se nám podařilo trochu uklidnit, postupně jsme přebírali zápas do vlastních rukou a odměnou byly dva góly do konce druhé třetiny. V poslední už jsme byli lepší a dvěma zásahy zpečetili vítězství v tomto ubojovaném zápase,“ dodal Ondřej Gebhart.

„Povinným“ vítězstvím po dvou chudých kolech zabraly Poděbrady. Na ledě posledního Žebráku to ale od nich nebyla úplně bezstarostná pouť za třemi body. Domácí v utkání dvakrát vedli a zkraje třetí části srovnávali na 3:3. Definitivně rozhodnout se favoritovi podařilo až dvěma góly v závěrečných dvanácti minutách, oba hosté vstřelili při vlastním oslabením. Manažer hostů David Kubát pak mluvil o těžkém zápase.

Hra ve čtyřech svědčila také Kralupům. I díky dvěma gólům v oslabení tým doma proti Žabanosům odčinily minulou vysokou porážkou v Černošicích. Bilancí 2 + 3 se na osmi gólech svého týmu podílel útočník Jakub Kaprál. Hosté se dostali ke slovu až za rozhodnutého stavu.

Hokejová legenda Caldr: Dřív nešlo zabezpečit se sportem, proto jsem studoval

„Po zápasech, které jsme prohráli, jsme se potřebovali dostat zpátky na vítěznou vlnu,“ řekl po svém koncertu Jakub Kaprál portálu Hokejové Kralupy. „První třetina určitě nebyla jednoduchá, protože soupeř měl množství šancí. Nás výborně podržel gólman (Gabriška), chytal dobře celý zápas. Nám se povedlo dát dva góly. Rozhodly pak ty na tři a čtyři nula, které soupeře položily,“ charakterizoval utkání jeho nejproduktivnější hráč.

Hned dvě utkání stihly od pátku do neděle týmy Mladé Boleslavi B a Kutné Hory. Díky výhře ve vzájemné dohrávce 12. kola vyšli z náročného programu o něco lépe bruslaři. Jejich druhá výhra v řadě se zrodila až po velkém obratu. V poslední minutě prostřední části jej odstartoval kontaktní gól na 2:3. Závěrečnou část domácí vyhráli 4:0. Mezi střelci znovu figuroval Ivan Ďurač, který se tak trefil i ve třetím utkání po návratu do zelenočerných barev.

Podle trenéra Boleslavi Jiřího Klikara se zpočátku na výkonu projevila důležitost utkání dvou týmů z vyrovnaných spodních příček tabulky východní skupiny. „Začátek byl fakt špatný, ale myslím si, že jsme to měli malinko v hlavách, že hrajeme o hodně, protože jsme potřebovali odskočit. Jsem rád, že jsme to takhle dotáhli do vítězného konce. Do půlky zápasu to bylo takové, že jsme cítili tu zodpovědnost a nešlo to úplně tak, jak bychom chtěli, ale nakonec to vyšlo.“

V nedělním zápase v Rakovníku už se Boleslavi ztrátu dohnat nepodařilo. Po dvou pojistkách v závěrečné minutě vyhráli domácí nakonec jednoznačně 5:1.

Slaný – Benešov 4:5 SN (2:1, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Kubinčák (Hanzlík), 14. Vodička (Hanzlík, Neiss), 29. Sekerka (Matoušek), 52. Kubinčák (Hanzík) – 18. Beran (Holánek, Starec), 23. Mrva (Kaňka, Starec), 37. Kaňka (Holánek), 57. Procházka (Dušek). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0.



Mělník - Kolín B 6:4 (2:1, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 8. Havel (Macek, Šubrt), 19. Vernek (Štrombach), 30. Macek (Krejsa, Havel), 50. Havel (Šnajdr), 51. Vernek (Štrombach, Krejsa), 60. Štrombach (Krejsa, Vernek) - 18. Malý, 37. Chlubný (Křeček, Kadlec), 44. Kozák (Sýkora), 55. Malý (R. Martínek, Sýkora). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 220.



Černošice – Čáslav 3:4 P (1:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Červený (Vladyka), 37. Pulkrab (Loskot), 41. Krudenc - 26. Navrátil (Krpata), 31. Janata, 52. Tomek (Kulhánek), 62. Tomek (Kulhánek). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0.



Králův Dvůr – Vlašim 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Gebhart (Březina), 33. Hamada (Šnaidauf, Slabý), 37. Gebhart (Tuček), 45. Gebhart (Krásl), 55. Šnaidauf (Novotný) – 19. Kucharčík (Soukup, Svoboda), 19. Kočí (Florián, Čtvrtečka), 27. Kucharčík. Vyloučen: 2:2. Bez využití.



Žebrák – Poděbrady 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 7. Langer (Belda), 29. Novák (Šmerhovský), 42. Bakule (Šmerhovský) - 9. Martínek (Karoch), 35. Jelínek (Tuma, Čapek), 39. Kejdana (Rindoš, Martínek), 49. Tuma, 59. Čapek (Tuma). Vyloučení: 4:6. Vyšší tresty: 0:2. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1.



Velké Popovice – Kutná Hora 7:4 (2:1, 3:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 6. Culka (Bícha), 8. Bícha (Mareček, Braniš), 29. Synáč (Mocek), 36. Kasík (Vacek), 39. Zilcher, 46. Formánek (Dulovec, Žoha), 55. Krejčí (Kapal, Synáč) – 10. Švejda, 40. Jiráň (Švejda), 47. Havránek (Tvrdík, Švejda), 47. Jiráň (Švejda). Vyloučení: 6:7. Využití: 3:0. V oslabení: 0:1.



Kralupy – Žabonosy 8:2 (2:0, 5:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Chládek (Příhoda, Kaprál), 11. Kučera (Příhoda, Kaprál), 22. Kaprál (Chládek, J. Verbík), 25. Brandejský (Příhoda, Kaprál), 26. Husarik (Binko), 27. Soukup (Marek), 36. Hampl (Husarik, Chládek), 54. Kaprál (Příhoda) - 33. Malina (Hutla), 43. Pýcha (Malina, Paroubek). Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. V oslabení: 2:1.



Rakovník – Mladá Boleslav B 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Kounovský, 20. Zíka (Kounovský, Hegenbart), 23. Karfus (Drda, Let), 60. Hegenbart, 60. Kos (Macháček) – 50. Čermák (Kadeřábek). Vyloučení: . Využití: 5:4. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0.



Mladá Boleslav B – Kutná Hora 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 10. Hašlar (Hruška, Broš), 40. Broš (Hašlar, Rajgl), 42. Bartoš (Kadeřábek, Rovný), 45. Hruška (Broš), 52. Ďurač (Zvolenský, Milan Ficek), 53. Rovný (Rudolph, Bartoš) – 7. Jelínek (Chmelař, Jiráň), 32. Beran, 38. Jiráň (Havránek, Beran). Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0.

Tabulka krajské ligy východ po 14. koleZdroj: stredocesky.ceskyhokej.cz Tabulka krajské ligy západ po 14. koleZdroj: stredocesky.ceskyhokej.cz