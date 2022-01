Bohužel i sport je politickou hrou, malí sportovci pak jejími nástroji. Kladenský zimní stadion je dalším důkazem. Co platilo do voleb, neplatí už po nich. Měnilo se sice také vedení města Kladna, ale to neucuklo a rekonstrukce začala podle plánu. Ostatní plánovaní investoři se zatím k placení neodhodlali.