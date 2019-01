Mělník – Bylo to překvapení, se kterým se příliš nepočítalo. Hokejisté Junioru Mělník vypadli už ve čtvrtfinále play off krajské ligy a sezona pro ně skončila mnohem dříve, než se čekalo. V bráně Mělníka byl v obou utkáních proti Slanému gólman Jan Vokurka, který se k nevydařenému vystoupení Junioru vrátil v krátkém komentáři.

Kvalifikace o 2. ligu: Rodos Dvůr Králové - Junior Mělník. | Foto: Miloslav Knap

Nerad toto používám, nyní však musím. Štěstí. Kdo viděl oba zápasy a zvlášť ten ve Slaném, musel uznat, že šlo o vyrovnaný hokej. Co jsme ale dostali za góly, to jsem dlouho neviděl. Neřekl bych, že Slaný bylo v něčem lepší. Prohrát oba zápasy o gól je vizitka toho, jak série byla vyrovnaná. Sice jsme vyhráli základní část, ale Slaný má velice zkušené mužstvo. Loni jsme s nimi hráli finále a letos ještě posílili o bývalé extraligové hráče. Dostat gól v oslabení v prodloužení a druhý zápas prohrát o branku se Slaným, to není ostuda.

Co nám chybělo? Více dravosti o výsledek. Po čtyřech finále v řadě nám došla chuť udělat ještě něco navíc, což samozřejmě není omluva, ale za mě pochopitelné vyústění. Myslím, že se projevila určitá opotřebovanost. Měli jsme v sezoně dost zranění, které podle mého názoru pramení z dlouhých předešlých dvou sezon.

Neviděl bych ovšem ročník špatně. Sice jsme neprošli přes čtvrtfinále, ale vyhrála se základní část se šestnácti účastníky. Mužstvo sílu má.

JAN VOKURKA, brankář HC Junior Mělník