Už v sobotu startuje extraliga mladších žáků zápasem v Mladé Boleslavi. V nejvyšší žákovské soutěži je dále čekají utkání proti Bílým Tygrům Liberec, Hradci Králové a dalším extraligovým soupeřům. Těžká práce je před staršími žáky v jejich extralize.

Ostatní mládežnické ročníky hrají krajské soutěže, stejně jako A-tým, který navazuje na své úspěšné působení v krajské soutěži mužů. První utkání hraje áčko doma v neděli od 14.30 hodin proti SK Žižkov Praha. Jako už tradičně plánují Buldoci slavnostní zahájení. I do dalších zápasů je v plánu moderovaný program mezi třetinami, divácké soutěže a ukázkové zápasy dětí.

Situaci komplikuje čerstvé nařízení hokejového svazu, který požaduje po hráčích, trenérech i členech realizačního týmu potvrzení o absolvování covid testu anebo očkování. Nestačí ani potvrzení z aplikace Tečka, je vyžadována tištěná forma.

„Řešíme to se svazem, čekáme na vyjádření odpovědných osob. Z našeho pohledu je prokazování bezinfekčnosti dětí nelogické, mělo by stačit čestné prohlášení o tom, že dítě bylo negativně testováno ve škole," říká šéf Buldoků Martin Chabada.

A co je u Buldoků nového? Pomalu finalizuje výstavba šaten nejmladších ročníků, na kterou přispěla ještě před covidem crowdfundingová sbírka. „Probíhá kompletace vytápění a příští týden máme v plánu instalaci elektrického kotle pro vytápění všech šaten. Chystá se podlaha pro položení finální gumové krytiny a napojení rozvodů vody na vodovodní řad. Elektroinstalace a světla jsou již instalovány," popisuje Petr Jeřela, který má výstavbu šaten na starost.

Velkým posunem pro celý klub je zavedení klubového informačního systému, který je přímo napojen na databáze Českého svazu ledního hokeje a řada informací je pak pro hráče, rodiče i ostatní členy klubu k dispozici online s přístupem přeš počítač nebo mobilní aplikace.

Uživatel získává rychlý přehled o plánovaných zápasech, nominacích, výsledcích, může do systému zadávat omluvenky a podobně. „Chod klubu to výrazně zjednodušuje. Samozřejmě je toto prostředí pro nás všechny zcela nové, takže postupně do něj zadáváme data a učíme se s ním pracovat, nicméně věřím, že během krátké doby dokážeme výhody online systému plně využít," uvedl šéftrenér Jakub Mrázek.

„I přes veškerá omezení v době lockdownů se naše děti nesmírně fyzicky i mentálně zvedly. Je za tím kus dobré práce hráčů, trenérů i rodičů. Nebylo jednoduché udržet kvalitu takto vysoko, ale nakonec jsme to společně zvládli, o čemž svědčí výsledky v přípravných zápasech, kdy jsme poráželi soupeře, se kterými jsme dřív tolik úspěchů neměli," těší Valeri Kniazeva, trenéra ročníků 2008, 2010 a 2011.

DAVID VLK