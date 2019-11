„Na závěr zápasu jsme hráli přesilovku a zase jsme měli několik dobrých střel na bránu, až konečně jsem se trefil snad z té nejhorší pozice, ale padlo to tam. Ani nevím, jak to tam propadlo, bylo to spíš takové nahození než střela, ale díkybohu za to,“ vrátil se autor sedmi branek a pěti asistencí v sezoně k momentu, který vrátil hokejovému Mělníku vítěznou radost.

A to po nezvykle dlouhé době, více než měsíci. „Pár zápasů po sobě se nám teď nevydařilo, i když bych řekl, že se nehrálo úplně špatně, hlavně zápas doma s Čáslaví. Jen to postrádalo nějaké to štěstíčko.“

Potřeba bylo i proti poslednímu celku západní skupiny. Jediný a tříbodový plán totiž dostal hned v úvodu pořádnou trhlinu. Dva inkasované góly byly pro hokejisty Junioru další pořádně ledovou sprchou.

„Naštěstí se nám do přestávky ještě podařilo stav srovnat. Myslím, že od druhé třetiny jsme měli navrch. Měli spousty střel, jenže ne a ne to tam padnout. Když jsme šli za stavu 2:3 do třetí třetiny, řekli jsme si, že budeme pokračovat a střílet ze všech pozic. Konečně nám tam něco spadlo a my po delší době získali tři důležité body do tabulky,“ mohl si oddechnout dvaadvacetiletý hráč. Se spoluhráči ví, že zisk bude třeba potvrdit hned v příštím kole, kdy se na mělnickém ledě přestaví Benešov.