„Nejbližší úkoly jsou jasné. Během týdne budeme intenzivně jednat s hráči. U některých musíme zjistit, zda u nich vůbec půjde skloubit zaměstnání s hraním 1. ligy. Zároveň samozřejmě jednáme s možnými posilami. Kolínští odchovanci na jiných adresách projevili zájem za Kolín hrát. Kádr na Chance ligu musí být široký, chtěli bychom mít 25 hráčů,“ sdělil Deníku nejaktuálnější informace od nejčerstvějšího nováčka 1. ligy prezident klubu Luboš From. „K tomu zajišťujeme splnění podmínek v rámci zázemí. Zřizujeme například VIP prostor, který je v Chance lize povinný,“ dodal.

Šéf kolínského hokeje zároveň prozradil, že spolupráce s nedalekým Hradcem Králové spěje k finální dohodě. V Kolíně by se tak mohli objevit někteří hráči, kteří nyní ve službách Mountfieldu nemají extraligovou kvalitu. „Dohoda je blízko. Zájem z obou stran je eminentní a pochopitelný. Také musím zmínit, že se nám hodně vyplatí v podstatě nedávno založená rezerva. Teď se ukazuje, jak bylo založení béčka důležité. Hráči, kteří nebudou moct hrát Chance ligu, zůstanou u nás. Jinak by v podstatě neměli kde hrát,“ řekl From.

Kolín bude poloprofesionálním týmem 1. ligy, hráči budou chodit mezi zápasy se Vsetínem, Kladnem, Jihlavou či Slavií Praha do civilního zaměstnání. Právě to bude pro některé největší překážkou v cestě za účastí v 1. lize. V kádru Kolína jsou podnikatelé i studenti, ti by problém se systémem práce – hokej mít neměli. Jenže kádr tvoří i skladníci a další zaměstnanci z řad kolínských firem. U těch je pokračování v A-týmu nejisté.

Došlo i na sezónní rozpočet. Ten by se měl pohybovat okolo devíti milionů korun na jednu sezonu. 25. května město bude jednat o další podpoře kolínského hokeje, mělo by jít o částku 1,5 milionu korun. „Podali jsme žádost o navýšení dotace. Doufáme v úspěšnou realizaci, starosta Michael Kašpar pomoc přislíbil. Zároveň ale existuje riziko, že by se tak nestalo. Šlo by o velkou komplikaci,“ přiznal Luboš From.

KLIDNÝ SPÁNEK? TEĎ UŽ ANO

Prezident kolínského klubu se kvůli zařizováním a jednáním ohledně postupu do Chance ligy měsíc pořádně nevyspal. Až nyní si dopřává o něco méně náročný režim. „V předchozích týdnech to opravdu nebylo klidné spaní. Až z pátka na sobotu jsem si trochu víc odpočinul, bylo toho dost. Klidné spaní teď nebude mít vzhledem ke stavbě kádru ani trenér Petr Martínek,“ informoval na závěr už s úsměvem From.

Ať tak či onak, SC Kolín má před sebou jednu z největších výzev ve své bohaté historii. 1. ligu hrál naposledy v sezoně 1982/1983.