HK Lev Slaný – HC Junior Mělník 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Jágr (Pavlas, Šmatlák), 17. Borkovec (Kulich, Malát), 60. Suda – 24. Šnajdr (Škutina, Richtr), 60. Šnajdr. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Rozhodčí: Hruška – Borkovec, Pokorný.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Před prvním mistrovským utkáním jsme se museli vypořádat se zraněním naší brankářské jedničky. To se nám podařilo a jsem rád, že vstup do sezony před domácím publikem byl vítězný. V průběhu celého utkání jsme byli lepším týmem, jen jsme to nedokázali potvrdit proměněním vyložených gólových šancí a to hlavně ve druhé třetině. Rozhodující třetí gól jsme vstřelili až při závěrečné soupeřově hře bez brankáře. Celkově jsme podali dobrý týmový výkon a výhra je zasloužená.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Oproti loňsku jsme se představili v hodně pozměněné sestavě. Skončili nám Nesládek, Šícha a Macek, dále ještě nebyli Havel, Stinka, Šípek a Chvátal. Nastoupilo pět nováčků, kteří za nás ještě nikdy nehráli. Začátek utkání z naší strany nebyl nic moc. Dostali jsme dva zbytečné góly. Ale řekl bych, že od druhé třetiny jsme hru více srovnali, snížili jsme na 2:1. Od třetí jsme byli lepší. Na obou stranách bylo mraky šancí. Po odvolání gólmana jsme dostali na 3:1. Půl minuty před konce jsme snížili na 3:2 a znovu odvolali, ale už to tam nespadlo. Takže na začátek bez bodů, ale poslední třetina už od nás byla slušná.

Podívejte se: Hokejisté Mělníka odehráli poslední přípravný zápas proti hvězdnému výběru pacientské organizace Debra ČR:

Jiří Krejsa (prezident HC Junior Mělník) o cílech loňského finalisty: Vzhledem k tomu, že Kralupy jsou ve druhé lize a první polovina tabulky bývá vyrovnaná, bude to o pěti šesti týmech jako každý rok. Věřím, že budeme hrát nahoře. Přišli někteří noví kluci, další ještě řešíme s Kralupy, kde se ještě někteří nevejdou do druholigové sestavy. Přišli mladí kluci ze Slavie - Dominik Palát, který je dlouhodobě mělnický, ale už od žáků fungoval na Slavii a teď skončil v juniorce. Přivedl si i kamaráda Jakuba Svobodu, který se jeví rovněž dobře. Ze starších je u nás Filip Bílek, který hrál v Čáslavi a chtěl by být u nás. Dalšími novými hráči jsou Dominik Šťastný a Matěj Štibinger. Brankář Formánek zůstává, což je docela zásadní. Posílili jsme zadní řady, protože obránců bylo málo. Asi čtyři z nově příchozích hráčů jsou beci. Do hry bychom tak měli mít dostatek obránců. A hráči jako David Chvátal, kteří byli dříve útočníci a dozadu šli jen z toho důvodu, že bylo málo beků, se znovu posunou dopředu. Na tréninku bylo asi sedmadvacet hráčů. Věřím, že se sestava ustálí a Libor Stinka vybere dobře.