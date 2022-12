Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): V posledním letošním domácím měření sil proti Mělníku jsme chtěli navázat na dobré výkony z posledních utkání. S bohatou hokejovou kariérou se před zahájením rozloučil Standa Lapáček. Slavnostní zahájení jako by nám svázalo nohy. Proti aktivně hrajícímu soupeři jsme nedokázali nic vytvořit. Nešlo nám bruslení, přihrávky a těžce získané kotouče jsme špatnou rozehrávkou odevzdávali soupeři. Do kabiny na první přestávku jsme odcházeli s jednogólovým mankem. Důrazně jsme si řekli, jak a co chceme hrát, aby všechny body zůstaly ve Slaném. Po konci druhé třetiny jsme sice vedli o jeden gól, ale do kabiny jsme odcházeli s vyloučeným hráčem. Našeho oslabení soupeř využil na začátku třetí třetiny a hezkou tečí srovnal skóre. To nás nakoplo a během sedmi minut jsme dali tři góly a soupeře už k ničemu vážnému nepustili. Utkání se hrálo před velmi slušnou diváckou kulisou. Chtěl bych tímto všem našim fanouškům poděkovat za podporu.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Po první třetině vyhrané 2:1 jsme ve druhé po zbytečných ztrátách kotouče nechali soupeře otočit výsledek. Na začátku třetí třetiny jsme z přesilovky vyrovnali, ale opět po zbytečných chybách nám Slaný uteklo na rozdíl tří gólů a bylo rozhodnuto. Máme před sebou poslední zápas v roce a je potřeba už konečně bodovat.

SK Černošice – HK Králův Dvůr 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 4. Jobek (Němeček, Hofmeister), 31. Brejcha (Sem), 35. Krudenc (Hofmeister, Jobek), 46. Formánek (Šalamoun), 51. Zuska (Sem), 57. Jobek (Krudenc, Staněk), 58. Novák (Sem, Zuska) – 16. Pokorný (Vinš, Březina), 28. Hamada (Krásl). Tresty: 3:7. Využití: 4:1. V oslabení: 0:0.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Po dvou třetinách jsme vedli o gól. Ve třetí přestali hosté stíhat a my přidali další branky a rozhodli utkání.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): Dvě třetiny jsme podávali velice solidní výkon, ve třetí třetině ale Králův Dvůr soupeři daroval tři body. Musí se hrát šedesát minut, ne jenom čtyřicet.

HC Lev Benešov – HC Slavoj Velké Popovice 7:1 (2:1, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Kižlin (Polesný, Mareček), 18. Mareček (Kižlin), 22. Beran (J. Zderadička, Procházka), 27. Mareček (Polesný, F. Zderadička), 29. Kižlin (Polesný, Beran), 35. Dušek (J. Zderadička, F. Zderadička), 53. Polesný (Mareček, F. Zderadička) – 19. Freisler (Nejedlý, Formánek). Tresty: 6:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

BK Mladá Boleslav B – HC Poděbrady 3:6 (2:0, 1:1, 0:5)

Branky a nahrávky: 9. Kerda (Rudolph), 18. T. Kadeřábek (Vondrlík, Málek), 23. Moucha (Kerda, Bílek) – 21. Čapek (Rindoš, Bartoň), 46. Karoch (Kubát, Jelínek), 55. Rindoš (Čapek), 57. Rindoš (Čapek), 59. Čapek, 60. Čapek (Ševc). Tresty: 6:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Jiří Klikar (asistent trenéra BK Mladá Boleslav B): Dnes nebudu hodnotit tak pozitivně jako minule, i když jsme celou dobu prakticky vedli a soupeř musel dotahovat. Bohužel se to pak otočilo. My jsme konec nezvládli, jak z pohledu vyloučení, tak oslabení. Soupeř přesilovky umí a využil je. Děkuji klukům za zápas.

HC Rytíři Vlašim – HC Spartak Žebrák 13:4 (7:0, 4:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 6. Herwig (Kratochvíl), 7. Fiala (Herwig, Matějka), 10. Burda (Florián, Holeš), 11. Kratochvíl, 14. Kořánek (Růzha, Pessr), 18. Florián (Beneš), 18. Florián, 22. Beneš (Holeš, Florián), 25. Florián (Svoboda, Horálek), 34. Svoboda (Florián, Beneš), 36. Holeš (Florián, Burda), 43. Pessr, 58. Vondráček (Florián, Holeš) – 37. Arnošt (Šiška, Jurda), 38. Belda (Novák), 53. Arnošt (Novák), 59. Belda (Langer, Dunchanka). Tresty: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Jan Jaeger (trenér HC Rytíři Vlašim): Od samého začátku jsme hru kontrolovali a v půlce první třetiny jsme vedli 4:0. Do konce třetiny jsme přidali další tři góly a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Jak už v takových zápasech bývá, tempo hry ve druhé a třetí třetině hodně opadlo a zápas se víceméně dohrával v tréninkovém tempu a čekalo se, na jakém čísle se góly domácích zastaví. Hosté špatně snášeli, že nestíhají, zbytečně faulovali a vyhrotili odchod do šaten po druhé třetině, kdy se v chodbě do potyčky zapojilo pár hráčů na obou stranách. Do třetí třetiny jsme do branky pustili mladíka Vojtu Škvora, který se předvedl velmi dobře. Do utkání zasáhlo na naší straně celkem šest juniorů. Pět jich hrálo celé utkání a již zmiňovaný brankář Škvor chytal třetí třetinu.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Utkání bylo rozhodnuté už po první třetině, kdy jsme prohrávali 0:7. Zápas už se pak jen dohrával a bylo otázkou, na kolik soupeř navýší skóre.

HK Kralupy nad Vltavou – HC Hvězda Praha 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 31. Kaprál (R. Verbík), 34. J. Verbík (Řehák, Kaprál), 53. Bradáček (Hampl), 57. Řehák (Hampl, R. Verbík) – 9. Hradil (Chvála), 18. Čmejla (Velas, Procházka), 44. Tejral (Strnádek). Tresty: 8:1 + Pelant (Hvězda) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Musím pochválit soupeře za dobrý výkon. My nezačali dobře, měli jsme hodně vyloučených a soupeř nás v přesilových hrách trestal. Utkání se nám povedlo opět otočit v poslední třetině. Jsem rád a hráčům děkuji, že poslední domácí utkání v letošním roce zvládli a zvítězili.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Domácí na nás vlétli a my se prvních deset minut srdnatě bránili. Důležité bylo, že jsme se ubránili a poté jsme skórovali v přesilové hře. Potom jsme přidali druhý gól v přesilové hře, takže pro nás třetina dopadla dobře. Ve druhé třetině jsme prvních deset minut hráli dobře a měli jsme spoustu možností odskočit. Bohužel pak domácí přidali, co se týče osobních soubojů. Začali jsme prohrávat situace jeden na jednoho, což bylo klíčové. Udělali jsme několik chyb po sobě a domácí jednu využili. Inkasovali jsme dva góly a po dvou třetinách to bylo 2:2. Třetí třetina byla hodně vyrovnaná a bylo to o tom, kdo dá gól. Nakonec jsme ho z brejkové situace dali my. Potom jsme měli několik šancí, abychom rozhodli, měli jsme tři vyložené šance, ale neproměnili jsme je. Po jedné z našich šancí se situace otočila, domácí parádně vyrovnali na 3:3. My měli pak nabídnutou přesilovou hru, ve které jsme si nevytvořili vůbec nic. Domácí ukázali obrovskou zkušenost, s přesilovkou si parádně poradili a rozhodli. Domácím můžeme gratulovat, my se musíme připravit na další zápas v Kolíně.

SC Kolín B – HC Žabonosy 7:4 (3:1, 3:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Vaňkovský (Kopecký, Pilný), 10. Špinka (Spitzer), 16. Martínek (Pilný), 21. Semirád (Želizňak), 25. Hyšpler (Kozák), 39. Pilný (Martínek), 43. Kozák (Semirád, Hanzl) – 1. Pýcha (Mejzr), 31. Hrachovec (Březka, Smejkal), 36. Hrachovec (Kubát), 48. Kedršt (Smejkal). Tresty: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Začali jsme trochu smolně a v první minutě jsme inkasovali. Vstup do zápasu nám nevyšel, ale podařilo se nám rychle srovnat po pěkné akci. Potom jsme první třetinu ovládli. Byli jsme dobří v pohybu a třetina nám vyšla. Do kabin jsme tedy šli za stavu 3:1. Zkraje druhé třetiny jsme v tom pokračovali a navýšili jsme až na 5:1. Pak bohužel přišlo menší uspokojení a soupeři jsme dali trochu čuchnout. V závěrečné třetině jsme ale opět hráli to, co jsme chtěli. Soupeři jsme odskočili a drželi jsme otěže utkání. Zaslouženě jsme vyhráli, byli jsme lepším celkem, šli jsme si za vítězstvím a podali jsme kolektivní výkon.

HC Rakovník – HC Benátky nad Jizerou B 8:1 (2:1, 3:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 1. Kos (Kounovský), 3. Nekvinda (Šíma), 26. Bulva (Kos, Najman), 33. Hulcr (Macháček, Nekvinda), 38. Kos (Bulva, Vyskočil), 47. Macháček (Hegenbart), 50. Bulva (Kos, Najman), 58. Nekvinda – 18. Kusý (Peca). Tresty: 7:10. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Zápas se od začátku vyvíjel celkem jasně pro nás. Kluci to pojali zodpovědně do obrany a konečně jsme se prosadili i střelecky, i když šancí jsme měli daleko víc. Bylo dobré, že jsme dali šanci druhému gólmanovi, který se toho chopil dobře. Jinak všichni kluci sehráli velmi dobrý zápas a dá se říct, že soupeř byl bez šance.

SK Sršni Kutná Hora – HC Čáslav 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 29. Tvrdík (Beran), 51. Tvrdík (Švejda, Beran), 55. Švejda (Beran), 60. Dytrych (Švejda, Beran) – 5. Florian (Bílek, Křišťan), 7. Šilhan (Florian, Křišťan), 22. Křišťan (Bílek), 31. Barbora (Ježek, Tomek), 48. Florian (Šilhan, Křišťan). Tresty: 5:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Z naší strany byl špatný začátek. Soupeř na nás nastoupil a prohrávali jsme 0:2 po první třetině a 1:4 po dvou. Všechno jsme tedy honili až ve třetí, kdy jsme si navíc dali vlastňáka na 1:5. Bylo to těžké a nakonec se nám to nepodařilo. Nějaké šance jsme měli, ale nedokázali jsme to už dotáhnout.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Bylo to důležité derby, protože jsme měli stejně bodů. Chtěli jsme k tomu tedy dobře přistoupit, což se nám první dvě třetiny dařilo. I když už to pak bylo docela rozhodnuté, tak jsme si to ještě zkomplikovali. Úplně špatně jsme ale utkání neodehráli. Jsme spokojení se třemi body, možná až na posledních deset minut. Hlavní jsou ale tři body.

