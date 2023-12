HC Slavoj Velké Popovice – HC Hvězda Praha 3:2pp (2:0, 0:1, 0:1 – 1:0) Branky a nahrávky: 13. Dav. Hradil (Pechar), 14. Voska (Kukačka, Petráček), 61. Freisler (Rejna, Dav. Hradil) – 36. Dam. Hradil (Chvála), 47. Klement (Čmejla, Velas). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2. Rozhodčí: Zahradníček – Lácha, Šimral.

Josef Prchal (vedoucí týmu HC Slavoj Velké Popovice): Chtěli jsme ze zápasu plný počet bodů. Do utkání jsme vstoupili soustředěně, měli jsme dobrý pohyb a během první třetiny jsme si vypracovali dvoubrankový náskok. Ve druhé třetině se soupeři dařilo narušovat naši rozehrávku a my jsme se nemohli dostat do potřebného tempa. Hostům se podařilo v druhé polovině zápasu dorovnat skóre. My jsme v závěrečné třetině bojovali, dřeli, ale do konce normální hrací doby se stav již nezměnil. Rozdílový druhý bod jsme si vybojovali v prodloužení – a myslím, že po zásluze. Bylo to těžké utkání, hráči Hvězdy hráli chytře. My jsme ukázali příkladné nasazení i ve chvílích, kdy se nám úplně herně nedařilo. A za bojovnost až do samotného konce zaslouží kluci pochvalu. A vyzdvihnu výkon našeho gólmana, který chytil několik jasných příležitostí soupeře.