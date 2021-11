Na kolínském ledě utekly z jisté porážky domácí Žabonosy. Proti Velkým Popovicím začaly s napínáním síťky až ve druhé polovině hrací doby, ale stálo to za to. V utkání nakonec tříbodový Jan Smejkal rozjel za stavu 0:4 stíhačku, na jejímž konci bylo těsné vítězství. Blackout postihl v sezoně zatím úspěšnější hosty především ve třetí části, kdy inkasovali čtyři góly v rozmezí necelých dvanácti minut hry. Ten rozdílový v čase 57:04.

Jeden z šesti nejrychlejší gólů v sezoně byl k vidění v kvalitním duelu dvou předních týmů soutěže mezi Benešovem a Mělníkem. Čerstvý třicátník Tomáš Havel otevřel ve prospěch hostujícího lídra soutěže skóre už po čtyřiceti vteřinách a stejný kousek se mu povedl také v úvodní minutě druhé části. To upravoval na 1:3.

Ne úplně kompletní hosté ale nakonec museli o svou sedmou výhru v řadě zabojovat i po druhé přestávce. Domácí totiž manko smazali Kočím a Kaňkou. Ve třetí dvacetiminutovce ale pálil do černého už jen tým opírající se o zkušeného brankáře Cháberu a u Konopiště vyhrál 6:3.

Oba soupeře nyní shodou okolností čekají atraktivní okresní derby, Mělník bude svou dlouhou sérii bez ztráty hájit v Kralupech, Lvi se pokusí o návrat na vítěznou vlnu ve Vlašimi.

Benešovská porážka přihrála vylepšení náskoku na čele východní skupiny béčku Kolína. Jeho pohodovou výhru nad Královým Dvorem řídil Robin Martínek. Hráč se zkušenostmi z prvoligového áčka byl u šesti z celkem osmi gólů. Hosté narušili jízdu kozlů jedinkrát za stavu 3:0.

Hora neměla nárok

Obrat, i když ne tak markantní, ale podobně drtivý, byl k vidění také v Kutné Hoře. Domácí sršni se proti letos ne tak suverénním Černošicím dostlali těsně před přestávkou do vedení. Druhá sezonní výhra ale nejspíš měla i tak malou naději. Ve druhé polovině prostřední části se hostující převaha začala naplno projevovat i na skóre, které po čtyřech brankách nabralo očekávaný směr.

„Nás držel gólman, půlku zápasu jsme vzdorovali, ale po třetí brance bylo zcela po zápase. Hosté se chytili, byli lepší ve všech směrech. Černošice jsou našlapané, mají velice dobrý tým. Bojovali jsme, ale soupeř byl nad naše síly,“ uznal porážku trenér Hory Stanislav Bednář.

Na nezdar po pěti kolech, navíc první bez vstřeleného gólu, daly alespoň výsledkově zapomenout Poděbrady. Slaný přestřílely 9:5. Klíčem k výhře byl vstup do druhé části, kdy domácí zlomili soupeře celkem čtyřmi góly. Ke dvěma si pomohli přesilovkami. Gólově nejbohatší byla nakonec poslední dvacetiminutovka, kdy Poděbradští odpověděli na každý ze tří snižujících gólů soupeře. Na obou stranách ještě navíc zůstalo nevyužité trestné střílení.

Menší hala Kralupům nevadila

Rozdílné rozpoložení z dosavadního průběhu sezony potvrdil také zápas v Mladé Boleslavi. Tamní rezerva tentokrát ve své menší hale nestačila na Kralupy v poměru 1:6. Domácí čekající na body už šest kol, z toho čtyřikrát neuspěli doma, může mrzet první perioda, v níž nabrali čtyřbrankové manko. Při chuti byl po návratu do sestavy po nemoci především Ondřej Hampl, za nímž šly dvě gólové střely a asistence na další. Bruslaři sice v dalším průběhu hru postupně zlepšovali, kladenského juniora Gabrišku, který dostal podruhé v sezoně přednost před zkušeným Škubalem, ale překonali pouze přesilovkovou brankou na 1:6. Závěrečná část už změnu stavu nepřinesla.

„Soupeř nás chtěl asi trochu překvapit tím, se hrálo v malé hale, kde je malé kluziště a ne moc ideální prostředí. Vyrovnali jsme se tím, myslím, hodně dobře. Výborná první třetina z naší strany rozhodla celý zápas,“ hodnotil duel kouč Kralup Dušan Sikela.

Vítězně se na okresního rivala naladili také ve Vlašimi. Rytíři zabrali po třech předešlých porážkách. Úplně snadný zápas, jak by mohl napovídat výsledek 7:3, to ale proti bodově nejchudšímu Žebráku nebyl. Hosté pod Blaníkem dlouho drželi krok. Odpovědět dokázali i na brankou inkasovanou pouhých pět vteřin před první sirénou. Rytíři si ale vzápětí vzali vedení zpět a tentokrát už definitivně. Za stavu 5:3 to Žebrák zkoušel ještě v šesti, v závěru ale ještě dvakrát inkasoval.

Krajská liga - 10. kolo:

Benešov - Mělník 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 18. Netolický, 29. Kočí (Starec), 32. Kaňka (Dušek) – 1. Havel (Cafourek, Šubrt), 13. Šubrt (Havel), 21. Havel (Cafourek), 45. Richtr (Krejsa, Prejza), 54. Vernek, 55. Richtr). Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 240.



Ml. Boleslav – Kralupy 1:6 (0:4, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 40. Málek (Rovný, Zvolenský) – 4. Hampl (Verbík), 5. Soukup (Hampl), 11. Verbík J. (Verbík R., Kaprál), 16. Hampl (Husarik, Soukup), 30. Kaprál (David, Příhoda), 37. Brandejský (Kučera). Rozhodčí: Raška – Hnilička, Šubrt. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Diváci: 121.



Poděbrady – Slaný 9:5 (2:1, 4:1, 3:3)

Branky a nahrávky: 5. Karoch (Kejdana, Kubát), 20. Tuma (Papoušek, Jelínek), 22. Rindoš, 24. Martínek (Rindoš, Karoch), 25. Tuma (Bartoň, Papoušek), 27. Kubát (Kejdana, Rindoš), 47. Tuma (Papoušek, Jelínek), 51. Papoušek (Tuma), 56. Rindoš – 16. Sekerka, 30. Cigánik (Kasala), 45. Sekerka (Kolář, Ujfaluši), 49. Kolář, 52. Kolář (Vostracký, Ujfaluši). Vyloučení: 9:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1.



Čáslav – Rakovník 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Branky a asistence: 9. Šlejtr (Ježek), 60. Sladký (Grauer) – 11. Let (Ságner), 26. Kos (Zíka), 40. Nekvinda (Ságner, Drda), 59. Nekvinda (Hegenbart, Kos). Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:2.



Kutná Hora – Černošice 2:6 (1:0, 0:4, 1:2)

Branky a asistence: 20. J. Tvrdík, 55. Švejda (J. Tvrdík) – 31. Staněk (Krudenc), 36. Loskot (Pulkrab, Šalamoun), 36. Hofmeister (Jobek, Krudenc), 38. Jobek (Krudenc, Hofmeister), 41. Jobek (Krudenc, Němeček), 59. Pulkrab (Šalamoun, Vladyka). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.



Vlašim – Žebrák 7:3 (2:1, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 11. Holeš (Kočí), 20. Herwig (Holeš), 24. Kucharčík (Florián, Bílek), 31. Mareš (Florián), 47. Fiala (Soukup, Košťálek), 59. Košťálek (Fiala), 60. Florián (Kucharčík) – 13. Belda (Jícha, Langer), 23. Stloukal (Foltýn, Mareš), 53. Bakule (Belda, Štembera).Vyloučení: 11:10. Využití: 0:1.



Kolín B – Králův Dvůr 8:1 (3:0, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 11. Martínek (Malý), 18. Martínek, 20. Kozák (Martínek), 36. Kozák (Malý), 46. Barták (Martínek, Kozák), 53. Malý (Martínek), 55. Martínek (Barták, Pešek), 55. Kozák (Malý) – 25. Gebhart (Veselý, Slabý). Vyloučení: 2:4. Využití: 4:0.



Žabonosy – Velké Popovice 6:5 (0:3, 2:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 32. Smejkal (Mejzr), 35. Kubát (Kunášek, Pomichálek), 46. Kunášek (Kubát, Čtvrtečka), 49. Kedršt (Hlaveš), 53. Mejzr (Smejkal, Pýcha), 58. Kedršt (Smejkal) – 2. Mareček (Kukačka, Synáč), 5. Rejna (Zilcher), 20. Krejčí (Rejna, Culka), 24. Žoha (Vacek), 36. Vacek (Freisler). Vyloučení: 7:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1.