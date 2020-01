Jestli je některý ze soupeřů pro slánské Lvy v poslední době krajně neoblíbený, jsou to rozhodně Černošice. Ke čtyřem porážkám ze vzájemných zápasů v loňské sezoně přibyla už druhá v té aktuální. Tentokrát na domácím ledě a po zcela jednoznačném průběhu.

Poprvé a naposledy pustil lídr západu hostitele ke skórování až za stavu 0:5. Po snížení navíc sám přidal ještě dva zářezy. Šestigólovým a vyšším rozdílem Slánští padli na vlastním ledě poprvé od listopadu 2011 (3:10 s Rakovníkem).

„Černošice se v této sezoně jeví jako nejlepší tým. Zasloužily si vyhrát, i když to rozhodně neodpovídalo výsledku jedna-sedm. Šance jsme měli, ale neproměnili. Asi se projevila i vánoční pauza,“ rozebíral výsledkový kolaps trenér porážených Vladimír Kameš.

Trenér Lvů je za předkolo nakonec rád

Že by soupeř z Prahy-západ představoval pro jeho hráče už nějaký komplex, si mistr světa z roku 1985 nemyslí. „V tom to vůbec není. Černošičtí zkrátka veškeré své šance umějí využít, což o nás říct nemohu, byť nejsme až tak horším týmem a v minulosti jsme je rovněž dokázali porazit. Momentálně ale mají velice šikovné hráče. Hodně dobře hrají přesilovky. Svou úroveň si navíc drží dlouhodobě,“ chválí Kameš partu, která se i letos řadí v soutěži do nejužšího okruhu favoritů na prvenství.

I když se Slánským na rozdíl od jejich přemožitele v probíhajícím ročníku zatím nedaří ustálit výkony a maximem zůstávají dvě vítězství v řadě, mohu také oni nadále pomýšlet na dobrý celkový výsledek. Pozměněný hrací model s předkolem navzdory pětibodové ztrátě na čtyřku dává služnou naději na účast v play-off.

„I když jsem nejdříve říkal, že s předkolem nesouhlasím, dneska za něj budeme rádi,“ přiznává chlapsky Vladimír Kameš. „I když je před námi ještě pár zápasů, myslím, že náš tým má nejen na předkolo, ale také aby se pokusil ještě o něco lepšího,“ věří.

Poděbrady už přestřílely stovku

Vůbec nejvyšším rozdílem v kole vyhrály Poděbrady. Tým z lázeňského města byl proti Vlašimi při chuti především v prostřední části (5:0). Šestá branka v utkání zakulatila počet poděbradských gólů v lize na rovnou stovku. Jejím autorem nebyl nikdo jiný než nejlepší střelec soutěže Martin Příhoda. Zkušenému útočníkovi chybí jediný zářez k dvacítce.

Spolu s Poděbrady se při pouze dvoubodové výhře Čáslavi v Benešově dotáhla na čelo také Mladá Boleslav. Souboj rezerv v Kolíně vrátil do kabiny Bruslařů vítěznou náladu po pěti nezdarech.

I přes poměrně tuhý odpor se nepodařilo pozvednout akcie na vyhnutí se baráži ani jednomu z celků na osmých místech. Béčko Příbrami sahalo v Kralupech po zisku ještě hluboko v závěrečné třetině, domácí ale proměněnou přesilovkou vrátili trumfy na svou stranu. Žabonosy zlikvidovaly v prostřední části derby v Kutné Hoře dvoubrankový nástup domácích. Na další branku se čekalo až do prodloužení, v němž v tabulce sousední sršni důležitým gólem utekli okresnímu rivalovi už na pět bodů.

KRAJSKÁ LIGA - 16. KOLO

Benešov – Čáslav 5:6 P (2:2, 3:1, 0:2 – 0:1)

Branky: 7. a 13. Polesný, 27. Kočí, 32. Starec, 34. Kaňka – 7. a 62. Kraučuk, 18. a 59. Krpata, 33. a 46. Šulc, Vyloučení 11:12. Bez využití. V oslabení 1:2.

Poděbrady – Vlašim 10:3 (1:0, 5:0, 4:3)

Branky: 34, 52. a 55. Milaniak, 38. a 49. Příhoda, 14. Pojkar, 31. Adam, 33. D. Toupal, 33. Tuma, 44. Rindoš – 46. Slabý, 54. Říha, 58. Herwig. Vyloučení: 6:5. Využití: 3:1. V oslabení: 1:1.

Kr. Dvůr – V. Popovice 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Branky: 20. Piovarči, 56. Veselý – 5. a 38. Kukačka, 6. Culka, 34. Medřický, 52. Synáč, 55. Vacek. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:2.

K. Hora – Žabonosy 3:2 P (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Branky: 7. Tvrdík, 20. Jiráň, 62. Švejda – 27 Procházka, 35. Kedršt. Vyloučení: 7:9. Vyšší tresty: 0:1. Využití: 1:0.

Kralupy n. Vl. – Příbram B 6:4 (0:1, 3:1, 3:2)

Branky: 24. Brandejský, 32. a 52. Student, 33. a 60. J. Verbík, 55. Kaprál – 36. a 60. Mácha, 8. Rejzek, 42. Pejsar. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1.

Slaný – Černošice 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)

Branky: 46. Kasala – 15. a 48. Šalamoun, 23. Staněk, 25. Hofmeister, 37. Sobotka, 43. Pulkrab, 51. Vladyka. Vyloučení: 4:4. V oslabení: 0:1.

Kolín B – Ml. Boleslav B 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Branky: 54. Jindra, 59. Kadlec – 21. a 46. Ficek, 9. Bílek, 10. Kadeřábek, 30. Christov. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Rakovník – Mělník 7:3 (1:3, 3:0, 3:0)

Branky: 14. a 49. Macháček, 27. Vyskočil, 35. Větrovec, 39. Libovický, 47. Krtek, 51. Kos – 13. a 19. Šípek, 9. Vernek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0.

Západ

1. Černošice 16 12 1 1 2 72:46 39

2. Velké Popovice 16 7 3 3 3 71:47 30

3. Kralupy 16 8 2 2 4 70:54 30

4. Rakovník 16 9 1 1 5 69:55 30

5. Slaný 16 8 0 1 7 73:70 25

6. Mělník 16 7 1 2 6 68:73 25

7. Králův Dvůr 16 4 2 1 9 42:63 17

8. Příbram B 16 3 1 0 12 49:72 11

Východ

1. Poděbrady 16 9 2 0 5 104:75 31

2. Čáslav 16 9 2 0 5 73:55 31

3. Ml. Boleslav B 16 10 0 1 5 72:54 31

4. Benešov 16 6 0 2 8 65:66 20

5. Kolín B 16 6 1 0 9 59:74 20

6. Vlašim 16 4 1 3 8 41:77 17

7. Kutná Hora 16 3 3 1 9 39:56 16

8. Žabonosy 16 3 0 2 11 48:78 11