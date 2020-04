V nižším počtu účastníků se v nadcházející sezoně odehraje extraliga juniorských hokejistů, v níž se naposledy skvělým způsobem uvedl celek z Kralup nad Vltavou.

Juniorští hokejisté HK Kralupy (ve světlém) prohráli úvodní čtvrtfinále s Šumperkem 3:4. | Foto: Jan Sláma

Ze západní skupiny, kterou parta trenéra Lukáše Majera ovládla coby nováček s úctyhodným dvanáctibodovým náskokem, odpadl sestupující Žďár nad Sázavou. Výkonný výbor Českého hokeje zároveň posvětil postup Havířova do ligy akademií, což je v této kategorii vůbec nejvyšší soutěž. Naděje AZ vyhrály skupinu východ, na rozdíl od Kralupanů ovšem dokázaly projít přes úvodní kolo vyřazovací části do semifinále. To už se ovšem odehrát nestihlo.