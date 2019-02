Kralupy nad Vltavou – Poměrně nedávno tady sahali po extralize dospělých, první hokejové krůčky tady dělal třeba slavný střelec Martin Procházka. Teď se tady o hokejisty stará ex-mistr světa Michal Broš. Hokejové Kralupy mají pořád dobrý zvuk a v sobotu 4. června se dokonce stanou hlavním hokejovým městem České republiky.

Zleva Martin Ručinský, Pavel Patera, David Moravec, Petr Čajánek, Viktor Ujčík, Tomáš Vlasák. | Foto: čtk

Domácím pořadatelům se povedlo zorganizovat velkou exhibiční akci Hvězdné hokejové dny Kralup, nad kterými převzal záštitu starosta města Petr Holeček a účast přislíbili mnozí slavní hráči nedávné historie.



Domácí tým Kralup dal dohromady právě Michal Broš a jeho vábení neodolaly ani opravdu nejblyštivější hvězdy českého hokejového nebe.



Posuďte sami.



Martin Straka byl nejen mimořádným parťákem Jaromíra Jágra při psaní jeho obdivuhodných příběhů. On zářil i sám. Má zlato z Nagana, je mistrem světa, zahrál si finále Stanley Cupu. Byl to zřejmě jeden ze tří nejlepších českých nahrávačů v historii NHL a jeden z nejužitečnějších hráčů vůbec. Kariéru si ještě dechberoucím způsobem prodloužil v mateřské Plzni a získal s ní titul. Navíc klub vede skvěle i dál.



Velmi podobný osud má i Martin Ručinský. Také Nagano, také mistr světa a na závěr své kariéry i on pomohl urvat první historický titul pro mateřský klub – Litvínov.



Z blízkého Kladna dorazí do Kralup Pavel Patera. Dnes už kouč Rytířů v NHL díru do světa neudělal, o to víc odvedl práce pro český nároďák. Ve Vídni, Naganu, i Hannoveru přihrál na rozhodující zlaté góly, zlato z MS dobyl i v Lillehameru a Petrohradu. Na MS odehrál unikátních 68 zápasů a získal v nich 47 bodů. V české extralize 800 zápasů a 700 bodů!



Kromě tří nejzářivějších hvězd doplní Brošův výběr také kanadský stříbrný medailista z OH v Lillehameru Petr Nedvěd, dále pak gólman Petr Přikryl, obránci Ladislav Benýšek, Jan Srdínko, Jiří Vykoukal, Marek Černošek a v útoku Michal Broš, Martin Chabada či Tomáš Vlasák.



Veterány České republiky povede do boje duo jejich stálých trenérů Jana Gusty Havla a nejlepšího střelce historie českého hokeje Milana Nového.



Ti pozvali do Kralup Otu Janeckého, Davida Pospíšila, Martina Hostáka, Marcela Kučeru, Martina Altrichtera, Josefa Řezníčka, Bedřicha Ščerbana, Martina Maškarince, Jaroslava Nedvěda, Miroslava Dvořáka, Jiřího Zelenku, Richarda Žemličku, Radka Ťoupala, Filipa Turka, Václava Krále a Petra Kořínka.



Vše vítězové různých evropských lig, držitelé mnoha individuálních trofejí.



Hokejové celebrity.



O kvalitu tak v sobotu od 18 hodin na kralupském zimáku nouze nebude a pořadatelé zvou do hlediště všechny fanoušky. Ať už na odpolední program pro děti, tak na večerní hokejovou perlu.

Jak vidí hvězdy kralupský hokejový nadšenec Tomáš Hora?

Martin Ručinský – mimořádná osobnost zlaté éry českého hokeje. Ladný bruslař se na ledě vznášel s lehkostí, jakou byste jinde hledali marně. K tomu vztyčená hlava, velký přehled o hře a výborná střela. To byly klíčové přednosti obdivuhodného útočníka, který pocházel z litvínovské líhně. Do československé nejvyšší soutěže nakoukl jako sedmnáctiletý poprvé v sezoně 1988-89. V následujícím ročníku se už zařadil mezi opory Chemiků, nastřílel 17 a rok poté dokonce 24 gólů. V roce 1991 zářil také na mistrovství světa do 20 let, kde vstřelil v sedmi zápasech 9 gólů! Následně byl z 20. místa draftován Edmontonem (ten získal mimo jiné tuto volbu draftu od Los Angeles za Wayna Gretzkého). V r. 1992 přišel první z mnoha Ručinského trejdů, putoval do Quebecu, tam se v další sezoně směle zařadil po bok hvězd typu Sundina nebo Sakica. Další tři roky strávil v dresu Nordiques, pak přišlo stěhování týmu do Colorada. Tam ale mnoho času nepobyl, v říjnu 1995 se stal součástí výměny za Patricka Roye a putoval do Montrealu. V dresu nejtradičnějšího týmu NHL nakonec působil takřka šest let, vybudoval si pozici jednoho z nejproduktivnějších borců. Zahrál si i v utkání hvězd. Jeho kouzlo výrazně přispělo k zisku tří titulů mistra světa a navíc olympijského vítěze! V NHL nakonec nastřádal téměř 1000 zápasů a 612 bodů. V roce 1996 měl dokonce více než bod na zápas! Na mistrovství světa si držel mimořádnou bilanci kolem bodu na zápas. Ve své poslední sezóně navíc statečně dovedl svůj Litvínov k titulu mistra ČR. Růča byl klíčovým členem výjimečné zlaté generace a jeho kousky nyní národní tým postrádá! Zejména v letech 1999 a 2005 měl velmi významný podíl na zisku titulů mistra světa!

Martin Straka – pakliže o Jaromírovi Jágrovi hovoříme jako o zcela mimořádné osobnosti dějin této nádherné hry, tak Straka byl mimořádném parťákem a spoluhráčem Jágra při psaní jejich obdivuhodných příběhů. Straka létal po ledě a dokázal Jágra zásobovat výtečnými pasy ve strhující době, kdy Pittsburgh uchvacoval útočnou hrou, pak v New Yorku, při zisku titulů mistra světa a též na zlaté olympiádě v Naganu! Když si podíváme na mimořádné branky Jágra v NHL, spatříme dech beroucí nahrávku přes půlku hřiště, kterou Straka nachází najetého Jágra na modré! Straka létal po hřišti, bránil, skvěle nahrával, ale dokázal i výborně zakončit. Však také svou úžasnou pouť po NHL zakončil s téměř 1000 zápasy a více než 700 body! V roce 2001 se jeho mimořádné umění proměnilo v neskutečných 95 bodů v NHL s tím, že více jich měl u tučňáků jen Jágr a lepší průměr jen božský Lemieux! Straka tehdy dobyl dokonce 6. místo v bodování celé NHL! Hned v 5 sezónách měl kolem 1 bodu na zápas v NHL! O tom si všichni současní čeští hráči v NHL mohou nechat jen zdát! Také on se po návratu z NHL vrátil do mateřského klubu a také on válel v české extralize, ačkoli se již mohl plavit v zátokách Floridy. Přestože mu táhlo na 40 let, v dresu jeho Plzně sbíral více než bod na zápas! Svůj nenapodobitelný příběh zakončil premiérovým titulem pro Plzeň v historii s tím, že o zisku titulu rozhodl přímo Straka gólem v prodloužení! Byl to zřejmě jeden ze tří nejlepších českých nahrávačů v historii NHL a jeden z nejužitečnějších hráčů vůbec! Dnes by český výběr bral všemi deseti hráče, který by měl alespoň část toho malého velkého muže.

Petr Nedvěd – další zcela mimořádná osobnost zlaté generace! V jeho případě však bohužel zlaté medaile na krku tohoto dlouhána chyběly. Již v 17 letech opustil rodinu i železnou oponu a zmizel za oceánem. V tamní juniorské lize zářil natolik, že si jej Vancouver vybral ještě před Jágrem, a to jako číslo 2 celého draftu! Fenomenální střelec postupně vystřídal mnoho adres NHL a na konci jeho pouti dosáhl na parádních 1000 zápasů a přes 700 bodů! Během těchto představení jsme Nedvěda spatřili i v Pittsburghu po boku Jágra řádit v play off a přibližovat se Stanleyovu poháru! V roce 1996 nasbíral famózních 99 bodů a byl mezi nejlepšími v celé NHL! V tomto ročníku dokázali nastřádat více bodů jen fenomenální legendy hokeje jako Lemieux, Jágr, Gretzky, Fjodorov nebo Sakic! Nedvěd nikdy nedosáhl na velký týmový triumf. Byl velmi blízko, ale vždy jej bohužel nějaká překážka zastavila. S Pittsburghem byl několik zápasů od dobytí NHL, od zlata z MS či Olympiády jej zase oddělila emigrace či finálová prohra Kanady se Švédy na OH 1994. Od zisku mistra ČR zase konec kariéry. Po návratu do ČR pomáhal rodnému Liberci a ačkoli mu bylo kolem 40 let, tak pravidelně dosáhl na parádní průměr cca 1 bod na zápas! Jeho proklatě přesná rána zápěstím k tyči byla jistě jednou z nejlepších v historii českého hokeje.

Pavel Patera - zřejmě nejchytřejší nahrávač posledních desetiletí. Pouze on a Martin Procházka dokázali nastřádat neskutečné čtyři tituly mistra světa a též zlato z olympiády v Naganu! Paterovy ruce a myšlenky byly skutečně zlaté:

· MS - Vídeň 1996 – finále - Patera nahrává Procházkovi proti Kanadě minutu před koncem na zlatý gól!

· Olympiáda - Nagano 1998 – finále – Patera vyhrává buly a přes Procházku posílá puk na modrou – střílí Svoboda a Česko poprvé a zřejmě na dlouho naposled vyhrává zlatou olympijskou medaili!

· MA - Hannover – 2001 – finále - Patera lstivě vypíchne puk Finovi na červené, založí akci po levém křídle a pak vybídne Moravce, který rozhoduje prodloužení finále!

Zcela nebývalou má bilanci na MS – odehrál 68 zápasů a nastřádal v nich 47 bodů! V české extralize odehrál cca 800 zápasů a v nich nasbíral téměř 700 bodů!

Patera zcela vybočoval z obvyklých herních příběhů a scénářů. Jeho nahrávky vnášely do zápasových příběhů nenapodobitelnou lehkost a osvěžující hravost. Vymýšlel vyložené šance, výtečné palebné pozice a nenadálá přečíslení, jako málokdo předtím v historii světového hokeje. Svými myšlenkami řídil legendární řadu s Procházkou a Vejvodou. Jakmile se ale Vejvoda musel předčasně rozloučit s hokejem a trenéři postavili po boku Patery jiná křídla, tak ta křídla rázem letěla k nebesům. At to byl Vůjtek, Hejduk či Ujčík. Ne, náš hokej nepotřebuje hráče, kteří se tlačí do brány, tečují či cloní. Náš hokej nutně potřebuje tvořivé centry, kteří se alespoň přiblíží tomuto mimořádnému géniovi!

Martin Chabada – nepochybně nejslavnější kralupský odchovanec spolu s Martinem Procházkou. Hrál za seniorskou reprezentaci ČR, třikrát se klíčovou měrou podílel na zisku titulu mistra ČR se Spartou Praha a 5 let patřil mezi nejlepší útočníky v elitní švédské lize! V obou ligách pravidelně sbíral více než 0,5 bodu na zápas! Zahraniční zdroje a weby o něm píší jako o komplexním hráči, který umí skvěle úřadovat na obou stranách arén! Dokázal vjet soupeřům při bránění pod kůži, současně bez váhání vyrazit do rychlého protiútoku a útočný výpad rázem zakončit přesnou ranou či chytrou nahrávkou. To jsou právě důvody, proč si jej v draftu vybral klub New York Islanders, na jehož farmě strávil Martin dva roky. Jeho soutěživost a oddanost týmu je vlastnost, kterou by Martinovi mohli závidět téměř všichni hokejisté na planetě. Pokud Martinovi skončila sezóna v hokeji, okamžitě naskočil do kralupské hokejbalové ligy, kde bez váhání bojoval každém utkání a i zde divákům ukazoval parádní kousky v místní malé aréně připomínající rozměry kanadských hokejových hřišť. Po skončení kariéry se vrhl na trénování mládeže a jde mu to opravdu náramně. Dětem dává ze sebe úplně vše, hlídá klíčové detaily každé dovednosti, zařazuje převážně hry a s grácií trenérského mistra dokáže v pravý čas povzbudit v rozumné míře děti.

Michal Broš – napsat vše zajímavé o této legendě by vydalo na román. Mimořádná postava zlaté generace je mistrem světa z r. 2000 a šestinásobným mistrem ČR – se Spartou a Vsetínem. Titul navíc získal i ve Finsku s Karpatem Oulu. Jakmile za nějaký tým nastoupil, tak ten rázem sahal po nejvyšší metě. Jeho komplexní hokejové přednosti berou dech. Nesmírně chytrý centr skloubil kombinaci přehledu o dění na ledě, šikovných rukou a schopnosti parádně vyřešit situaci! Jeho průniky obranou a nahrávky jsou hokejovými básněmi, které bohužel dnes již hokejisté nepíší! Broš jistě patří mezi zcela výjimečné centry české historie jako Martinec, Patera, Reichel či nyní Krejčí! Byl draftován žraloky ze San Jose a pokud by se na cestu za moře vydal, jistě by se stal důležitým hráčem i v NHL. V extralize dokázal nasbírat 451 bodů v 667 zápasech. V roce 2002 vyhrál všechny individuální trofeje play off extraligy, jaké snad existují. Tehdy se na českém ledě neproháněl lepší útočník! Nyní se vrhl na práci s mládeží a také psaní článků nejen o hokeji. Jeho pozitivní přístup, poutavé a trefné pojmenování aktuálních nešvarů současného hokeje vlévá energii do žil mnoha trenérům a nejen jim.

Ladislav Benýšek - obránce s výborným přehledem a bruslením, který působil mimo jiné ve Spartě Praha, Edmonton Oilers, Minesota Wild a mistr světa z r. 1999 a 2000. Ve hře jeden na jednoho byl opravdu výborný! Jeho obrovský přehled je cítit na ledě i dnes!

Tomáš Vlasák - brilantní technik, který nasbíral dokonce 3 tituly mistra světa! Většinu kariéry řádil v Litvínově, Slavii a Plzni. Hrál ale také v NHL. Celkem odehrál v elitní české lize kolem 700 zápasů a nastřádal přes 600 bodů!

Jiří Vykoukal - jeden z nejchytřejších a nejzapálenějších obránců české historie. Pocházel z Moravy, ale většinu kariéry řídil obranné šiky Sparty a pomohl ji k mnoha úspěchům. Nastřádal v elitní české lize 500 zápasů a na obránce výtečných 300 bodů! Za Českou republiku dobyl dva tituly mistra světa!