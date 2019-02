Jaké to je vstřelit v utkání takovou porci branek, už si v letošní sezoně jednou vyzkoušel, ovšem „pouze“ v přátelském utkání. Teď byl Jakub Kaprál k nezastavení v boji o mistrovské body.

„Za čtyři branky v utkání s Neratovicemi jsem vděčný. Beru to jako odměnu za to, co jsem obětoval pro práci kolem áčka a jako odměnu pro mou rodinu a přítelkyni, kteří nevynechali skoro žádný zápas a podporovali mě. V průběhu sezony jsem měl v koncovce trochu smůlu, takže jsem rád, že jsem si to v posledním utkání vynahradil,“ zářil spokojeností dvaadvacetiletý útočník.

Vítězství, ke kterému svůj tým nasměroval hattrickem v rozmezí 40. až 44. minuty, už z kralupského pohledu zase až tolik neřešilo. Jakuba Kaprála ale těšilo nejen kvůli tomu, že při zaváhání Králova Dvora znamenalo vylepšení konečného postavení na šestou příčku. „Udělali jsme radost našim fanouškům, kteří nám minulý týden přichystali báječnou domácí rozlučku,“ připomněl forvard o poznání méně vydařeného vystoupení s Mělníkem (1:5).

Do něj už nováček nastupoval s jistou záchranou, které ovšem po postupu z nižší soutěže zpočátku mnoho nenasvědčovalo. „Úvod byl přetěžký. Několik debaklů přineslo myšlenku, jestli se za těchto podmínek může v Kralupech hrát důstojně nejlepší krajský hokej,“ vrátil se v čase Jakub Kaprál.

Později se ovšem týmu podařilo nálepku hlavního aspiranta na baráž přenechat konkurenci, konkrétně právě neratovickým Buldokům. „Přišlo šťastné vítězství v Rakovníku a my jsme si uvědomili, že můžeme hrát i se silnými soupeři. Kouč Josef Zajíc kádr doplnil několika posilami, které našemu týmu dodaly potřebnou šířku a kvalitu. Najednou se už do Kralup nejezdilo pro body a soupeři nemohli zápasy s námi jen tak odklouzat,“ těšilo Kaprála.

Po úspěšném dvojboji s Neratovicemi a Královákem už se spoluhráči věřili v úspěšné udržení soutěže. „Jsme rádi, že jsme ve druhé polovině sezony dokázali na domácím ledě odehrát pěkné a dramatické zápasy,“ poukázal kromě dvou zmíněných utkání i na souboje proti favoritům z Čáslavi (4:5), Slaného (3:2), Rakovníka (3:4) a Mladé Boleslavi (6:3).

S odchodem na soutěžní přestávku si Jakub Kaprál přeje, aby se podařilo udržet stávající hráčský kádr i realizační tým i do další sezony. „Věříme, že v tomto týmu je síla a týmový duch. Na určení cílů pro příští rok je ještě brzy, ale budeme se chtít posunout zase o kousek dál. Rok jedna jsme ve vyšší lize přežili. V roce dva budeme chtít zase o kousek výš!“ nastínil hráč.

"Kapr", jak se kralupské třiadvacítce přezdívá, coby mládežník prošel všemi extraligovými kategoriemi kladenských Rytířů. Už dříve tak nastupoval pod současným trenérem Kralup Josefem Zajícem a po boku dnešních prvoligistů na čele s Kružíkem či Keharem.



Po osmi letech a zahájení studia na Vysoké škole ekonomické v Praze se ovšem vrátil do klubu svých hokejových začátků. Zároveň dostal možnost nahlédnout v dresu Engineers Prague do Evropské univerzitní ligy.



Ve středisku dolního Povltaví působí třetím rokem v řadě, a nejen jako opora prvního mužstva. Jako jeden z trenérů má na povel mladší žáky i tým třetí třídy.