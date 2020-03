Jedni načali čtvrtfinále těsnou prohrou, druzí dokázali na ledě soupeře nepříznivý vývoj otočit! Hokejisté Kralup přetlačili v úvodním utkání série rezervu Mladé Boleslavi 7:6 v prodloužení, Mělničtí padli v Poděbradech 4:5. V sobotu nastoupí oba celky k domácím odvetám.

1. čtvrtfinále krajské ligy: Ml. Boleslav B - Kralupy (6:7P). | Foto: Jan Sláma

Kralupy vstoupily do utkání velmi vlažně. Domácí se dostali v krátkém čase do dvoubrankového vedení. Náladu hostům notně vylepšilo rozmezí 28. – 30. minuty, které jim vyšlo náramně. Student snížil, dorážející Háva po střele Hampla vyrovnal a Hampl poslal Kralupy do vedení.