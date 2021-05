„K překvapení všech jsme vyhráli 4:2 (branky vítězů vstřelili Hampl 2, Roubal, J. Kučera). Aby ne když jsme měli v bráně vynikajícího brankáře,“ pochlubil se s úsměvem a nadsázkou kouč a brankářem nemyslel nikoho jiného, než sebe.

„Zamlada jsem hrál v létě k hokeji i fotbal. Nějakou orientaci před tou velkou brankou mám a docela mě to i baví,“ objasnil. Už vážnějším tónem pak potvrdil, že o výsledkem v tomto zápase absolutně nešlo. „Důležité bylo celkové vystupování mužstva. Poté, co jsme vlastně celou sezonu hokej nehráli, je pro nás každá příležitost, kdy jsou kluci pohromadě a mohou něco dělat společně, dobrá,“ řekl.

To byl tedy hlavní účel tohoto netradičního zápasu?

I když je to fotbal a my jsme hokejisti, pořád jde o zápas, ve kterém musíte vystupovat jako tým a snažit se, abyste to mužstvu nepokazili. Hráči to tak i mají nastavené v hlavě, že jde i trochu o výsledek. Je to v tomto směru i tak trochu příprava na hokejovou sezonu. Po všech stránkách to splnilo účel. Přišli se na nás po dlouhé době podívat i nějací fanoušci. Vidí, že něco děláme a snažíme se.

A viděli i poměrně z gruntu pozměněné mužstvo, že?

Dalo by se říct. Do A-mužstva přichází deset juniorů. Je tedy potřeba jej dát dohromady, aby se začlenili a od září fungovali na sto procent.

Fotbalových zápasů máte v kalendáři více. Změní na tom něco možnost trénování v hale?

Na led bychom měli jít příští týden. Nic to ale nemění na tom, že každou středu budeme až někdy do půlky června hrát fotbalové utkání – celkem pět takových zápasů. Přípravu bychom tak měli mít třikrát v týdnu, což je na krajskou ligu slušný.

Na led se musíte s hráči nesmírně těšit…

Určitě se těšíme, kluci, my a doufám, že i fanoušci. Juniorům to sebralo vrchol mládežnického hokeje. Starším hráčům zase jednu celou sezonu navíc. Kvůli tomu, že nebyla, už někteří skončili. Dostávat se do toho po roce nicnedělání, je pro ně velký problém.

Naznačil jste už změny v kádru. Můžete konkrétně říct, kdo skončil?

Skončili Martin Hanžl, Ondra Davídek, Pepa Kučera, na vlastní žádost i Jakub Šarše, který by to měl po roce složitý dostávat se zpátky do formy, dále Karel Tůma a náhradní brankář Lukáš Turza, ten tedy zápasy nechytal a chodil pouze na tréninky.

Náhradou tedy budou junioři?

Jsou mladí, perspektivní a myslím, že si šanci zaslouží. Ti starší už tu byli dlouho a nejlepší sezony už si odehráli. Měli by složité dostat se do kádru. Přišla za ně adekvátní náhrada. I tak máme asi osmadvacet hráčů.

Předpokládám, že někteří vaši hráči se objeví i v jiných týmech. Víte už něco více?

Samozřejmě. Vypadá to na nějaká hostování, nejspíš v Neratovicích – Ondra Davídek, asi i brankář Pavel Kresta. Uvidíme, jak to všechno dopadne.

Posílení zvenku chystáte?

Zvenku pravděpodobně posilovat nebudeme. Vynasnažíme se vystačit s tím, co momentálně máme. Musím k tomu ovšem říct, že mezi zmíněnými juniory máme i dva z Junioru. David Bradáček a Tim Apastidis patří Mělníku, ale nějakou dobu už hráli za Kralupy a chtějí pokračovat. O jejich setrvání formou hostování či přestupu se bude teprve jednat.

Pokračovat na ledě se chystá i váš asistent a jeden z nejzkušenějších hráčů soutěže Martin Příhoda?

Trénuje a chce ještě hrát. Uvidíme, jak to bude fungovat.