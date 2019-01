Kralupy / Jen čtyři kola už chybějí do konce základní části hokejového krajského přeboru, kterému suverénně vládnou Sršni z Kutné Hory. Hokejisté Kralup naopak neúplnou tabulku soutěže nadále uzavírají.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Šálek

V sobotu Kralupané padli v domácím prostředí s Žabonosy. Domácí začali dobře, v první třetině šli do vedení, ale další šance nevyužili. V úvodu druhé části během jedné minuty hosté dvěma góly výsledek otočili. Od té doby se stav neměnil. Až v závěru utkání se domácí Kralupy odhodlaly k power play, ale nic z ní nevytěžily. Naopak to byly Žabonosy, které poslaly kotouč do prázdné branky a pečetily tak tříbodové vítězství.

Kralupy – Žabonosy 1:3

Branky: Nový – Turyna, Kunášek, Smitka. Rozhodčí: Jecelín – Záhora, Mašek. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Třetiny: 1:0, 0:2, 0:1.

1. Stadion Kutná Hora 18 16 0 1 1 128:38 49

2. Slavoj Velké Popovice 18 11 2 0 5 76:52 37

3. HC Příbram 18 10 1 1 6 92:71 33

4. HC Rakovník 18 8 2 1 7 78:69 29

5. HK Králův Dvů 18 7 3 1 7 76:89 28

6. UHK Lev Slaný 17 8 1 1 7 62:52 27

7. HC Žabonosy 18 7 2 1 8 65:72 26

8. HC Jesenice 18 7 1 0 10 61:80 23

9. Bk Mladá Boleslav B 18 4 2 3 9 61:86 19

10. HC Zlonice 18 5 0 3 10 66:96 18

11. Spartak Vlašim 17 5 0 2 10 77:106 17

12. HK Kralupy 16 3 1 1 11 42:73 12