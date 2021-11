Pohodu Mělníka, v jehož bráně Cháberu tentokrát zastoupil Šrámek, demonstrovala hned úvodní rychlá branka. Macek ji vstřelil ve vlastním oslabení. Domácí neotáleli příliš dlouho ani s pojistkou Verneka. Třetí pohromou úvodní části byla pro hosty ztráta Čermáka, který po tvrdém hitu opustil led se zkrvaveným obličejem a s podezřením na otřes mozku zamířil sanitkou do nemocnice.

Bruslaři i bez něj ve druhé části přece jen hru více vyrovnali. Skórovat se jim ale povedlo až po Cafourkovi, ten si využitou dvojnásobnou početní převahu zopakoval jako přes kopírák ještě jednou hned v úvodu třetí části a chvíli nato pečetil šesté vítězství v řadě Chvátal.

Mělnické nyní čeká třízápasová venkovní šňůra. Narazí během ní mimo jiné i na okresního rivala z Kralup. Také on se v posledních kolech pyšní výbornou formou. Ve víkendové konfrontaci s „východem“ ji odskákala Vlašim. Kralupští přehráli podblanické Rytíře 7:2.

Po oťukávací bezbrankové třetině vtrhli domácí do druhé části jako velká voda. Vše načali hráči, kteří od začátku sezony dosud neskórovali – útočník Filip Štibran a obránce David Chládek. Do necelých sedmi minut vměstnali své střelecké úspěchy ještě Bradáček a Brandejský. Ten zůstal spolu s Štibranem při chuti i po změně ve vlašimském brankovišti, kde jedničku Holánka po čtvrtém výlovu nahradil brankář islandské národnosti Ragnarsson.

Po snížení z hole nejproduktivnějšího hráče hostů Floriána dosáhl Brandejský dokonce na hattrick. Podle trenéra Dušana Sikely nejspíš rozhodla rozdílná fyzická připravenost obou týmů.

„Řekl bych, že soupeře stála hodně sil první třetina, pak jim začaly síly ubývat,“ uvažoval nahlas pro portál Hokejové Kralupy a přiznal, že s první částí spokojený nebyl a sáhl ke změnám. A ty pomohly. „Byli jsme aktivnější a tím, jak jsme dali první gól, to z nás i spadlo. Chytli se střelecky i kluci, kteří doteď góly nedali. Pak už to bylo jednoznačné,“ dodal Sikela, jehož tým v příštím kole zavítá do Mladé Boleslavi.

Vlašimští po návratu z utkání mluvili o lekci z produktivity. „Ačkoliv je výsledek této (druhé) třetiny jednoznačný, tak i naše mužstvo mělo řadu vyložených šancí, a dokonce možná i více než domácí. My bychom však asi nedali gól, i kdyby měl domácí tým fotbalovou branku. Při svých šancích jsme absolutně netrefovali bránu a většinou hned z protiútoků domácí skórovali,“ okomentoval zápas vlašimský asistent Tomáš Vondráček.

Krajská liga - 9. kolo: Mělník - Mladá Boleslav B 5:1 (25. a 41. Cafourek, 3. Macek, 7. Vernek, 44. Chvátal – 34. Tregl), Rakovník – Kutná Hora 4:2 (16. Vyskočil, 38. Petráček, 38. Kos, 59. Nekvinda – 5. Mikeška, 7. Dytrych), Slaný – Čáslav 2:6 (9. Sekera, 37. Jeřábek – 3., 20. a 55. Krpata, 6. Navrátil, 15. Barbora, 29. Křišťan), Černošice – Žabonosy 5:2 (11. a 58. Štíbr, 28. Loskot, 42. Šalamoun, 60. Pulkrab – 52. Mejzr, 59. Zemánek), Králův Dvůr – Benešov 2:5 (10. Březina, 17. Tuček – 11. a 30. Netolický, 3. Zderadička, 10. Kižlin, 37. Beran), Žebrák – Kolín B 1:12 (47. Langer – 20. a 56. Martínek, 12. a 46. Kozák, 8. Křeček, 8. Pešek, 11. Želizňak, 18. Hanzl, 37. Malý, 50. Skokan, 53. J. Kopecký, 56. D. Kopecký), Velké Popovice – Poděbrady 5:0 (5. Kukačka, 13. Vacek, 32. Freisler, 33. Bícha, 58. Synáč), Kralupy – Vlašim 7:2 (28., 39. a 55. Brandejský, 22. a 51. Štibran, 24. Chládek, 27. Bradáček – 37. Florián, 60. Drahoš)

Autor prvního gólu Mělníka Marek Macek pod dohledem boleslavského Davida Rudolpha.Zdroj: Viktor Šebík