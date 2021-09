Kralupští po domácí výhře nad Černošicemi přepsali další dlouho platné pravidlo. V obci na východ od Prahy, proslavené především pivovarem, vyhráli po více než deseti letech.

„Bylo to velice bojovné utkání. Projevilo se, že hrajeme na čtyři lajny. Zabudovali jsme spoustu mladých kluků, kteří hrají o to místo, snaží se, bojují, makají za Kralupy, stejně jako my všichni. Rozhodla i výborná taktika od trenéra, počkali jsme si na šance a vyplatilo se to," hodnotil utkání pro portál Hokejové Kralupy Martin Příhoda.

Právě hrající asistent trenéra Sikely jako první po více než polovině hrací doby načal účet utkání. Než se pak domácí rozkoukali, prohrávali tříbrankovým rozdílem. Ve třetí části se sice vrátili na kontakt, závěr už ale znovu patřil hostům.

V Mělníku byli v průběžném skóre napřed rovněž hosté. Těsně před polovinou hrací doby vedli o dvě branky a převážnou část třetí části o jednu. Alespoň bod zachraňoval dvě minuty před koncem Krejsa. V prodloužení hosté odskočili i počtvrté a tentokrát už pochopitelně bez šance na vyrovnání.

„Mělník může hovořit o ztracených dvou bodech. Mrzet musí řada nevyužitých příležitostí, zejména ve srovnání se soupeřem, který dokázal vytěžit z minima maximum,“ referoval o utkání na webu Junioru Viktor Šebík.

V dalším kole se doma představí oba týmy. Mělník hostí v sobotu od 17:30 hodin Čáslav, v Kralupech nastoupí od 18:15 Poděbrady. Martin Příhoda věří, že proti svému bývalému klubu přidá s tím současným další výhru: „Těžký soupeř. Útočné, dopředu výborně založené mužstvo, musíme jít do tlaku, zároveň hrát v klidu a s rozumem a myslím si, že máme velkou šanci."

Mělník - Slaný 4:5 PP (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Novotný (Šípek), 34. Novotný (Stinka), 36. Kapoun (Cafourek), 58. Krejsa (Kapoun, Havel) – 7. Ujfaluši (Flieger), 18. Kubinčák, 29. Vostracký (Richter), 43. Kasala (Sekerka), 62. Kasala (Vodička). Rozhodčí: Jílek - Kotek, Zmeškal. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:1. Diváci: 130.

Velké Popovice – Kralupy 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 40. Braniš (Formánek), 44. Kukačka (Mareček, Dulovec) - 34. Příhoda (Husarik, Kaprál), 34. Hampl (Soukup, Bradáček), 37. Brandejský (Štibran), 57. Soukup (Hampl), 59. Řehák (Brandejský, Verbík). Rozhodčí: Hornáček – Hanousek, Thuma. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0.