Kralupy ve Vlašimi potvrdily, že patří k příjemným překvapením letošního ročníku. Na ledě Rytířů si výsledkem 3:6 zajistily už čtvrtou výhru v řadě. Ztrácejí po ní pouhé čtyři body na první místo ve skupině západ.

Svěřenci trenéra Sikely se v bojovném utkání dostávali opakovaně do vedení, po dvojím srovnání z hole Herwiga vydrželo ovšem až na třetí pokus. Na jediného úspěšného střelce prostřední části Ondřeje Hampla, který se gólem při hře ve čtyřech na obou stranách a svým čtvrtým v sezoně osamostatnil na čele týmové tabulky, navázal Roman Verbík.

Pro zkušeného obránce šlo o premiérovou trefu v ročníku, a tedy i v kralupském dresu. A hned vítěznou.

Domácí hráči zápas deset minut před koncem ještě zdramatizovali. Po oboustranně otevřené pasáži měli poslední slovo přece jen hosté, a to i navzdory Hamplem neproměněnému trestnému střílení. Neiss střelou do prázdné branky ukončil na začátku 58. minuty vlašimskou snahu o power-play. Už s Holánkem v brankovišti inkasoval celek z Benešovska ve stejné minutě ještě jednou z hole Ondřeje Davídka.

Hokejisté Mělníka odehráli podobně nervydrásající utkání, ovšem se špatným koncem. Na ledě kolínského béčka sice dvakrát vedli, po výsledku 5:3 ale nakonec odjeli s prázdnou. Definitivní rozhodnutí přinesla až předposlední vteřina.

Na první dva góly nemocemi a zraněními oslabených hostů reagovala kolínská rezerva dvěma přesilovkovými údery. První zařídil Kopecký, když prudce dorazil vlastní střelu. U druhého stejný hráč z kruhů poslal puk na vrchol na Skokana, ten našel volného Semiráda na druhém kruhu, a ten bekhendem zakončil – 2:2.

Kolín B šel pak do vedení. Kadlec nejstarší cinkl puk do brány o tyčku a ve 49. minutě vyškolil gólmana Fialu Kopecký. Kolínu sice hrozil brejk, ale na modré zachytili puk, který hráč s číslem 46 poslal před bránu, kde byl Kopecký úplně sám. Smlsl si na gólmanovi a dal Kolínu dvoubrankovou výhodu.

Ta ale zmizela osm minut před koncem, a dokonce při kolínské přesilovce. Chyba při hře dozadu a možnost mnoha dorážek znamenala, že se hosté vrátili do hry – 4:3. Tlačili pak o sto šest.

Neratovickou výhru řídil pětibodový obránce

V poslední minutě dokonce v přečíslení šest na čtyři trefili taky tyč. Ale vyrovnat nedokázali. Naopak Kolín v poslední vteřině zvýšil do prázdné brány na konečných 5:3.

Ve svou vlastní one man šou proměnil neratovický hokejista Michal Pařík čtvrtý zápas Buldoků v letošní krajské soutěži. Na ledě benátecké rezervy se jednadvacetiletý obránce Buldoků podílel na všech pěti gólech svého celku, čtyřikrát asistencí, jednou střelecky. Hosté vyhráli zápas, který přinesl i trojciferný součet trestných minut, 5:2 a zůstávají ve skupině spolu s Mníškem bez bodové ztráty.

Krajská liga

Vlašim – Kralupy 3:6 (2:2, 0:1, 1:3)

Branky: 13. a 18. Herwig, 50. Kratochvíl – 8. Šarše, 13. Hrdina, 29. Hampl, 43. R. Verbík, 59. Neiss, 59. Davídek. Vyloučení: 9:8. Využití: 1:0.

Kolín B – Mělník 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Branky: 27. a 60. J. Kadlec st., 14. a 49. Kopecký, 22. Semirád – 7. Prejza, 16. Kapoun, 52. Janele. Vyloučení: 3:5. Vyšší tresty: 0:1. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1.

Ostatní výsledky 5. kola: Čáslav – Slaný 7:3 (3:0, 2:0, 2:3), Poděbrady – Černošice 3:6 (2:2, 1:3, 0:1), K. Hora – V. Popovice 2:1 SN (0:1,1:0, 0:0), Ml. Boleslav B – Kr. Dvůr nedohráno, rozhodčí ukončil utkání po dvou třetinách za stavu 4:1 kvůli výpadku elektrického proudu v hale, o osudu utkání rozhodne příslušná komise hokejového svazu, Benešov – Příbram B 6:5 (1:1, 3:3, 2:1), Žabonosy – Rakovník 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Západ

1. Černošice 5 5 0 0 0 26:11 15

2. Velké Popovice 5 3 0 2 1 22:8 11

3. Kralupy 5 3 1 0 1 23:15 11

4. Rakovník 5 3 0 0 2 24:15 9

5. Slaný 5 3 0 0 2 26:20 9

6. Mělník 5 2 0 0 3 19:20 6

7. Králův Dvůr 4 0 0 1 3 9:26 1

8. HC Příbram B 5 0 0 0 5 13:29 0

Krajská soutěž

Benátky B – Neratovice 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Branky: 49. Novotný, 53. Douša – 16. Mrázek, 19. Pek, 39. Litomyský, 46. Pek, 51. Pařík. Vyloučení: 12:14, navíc Šembera 5 min. a do konce, Matoušek 10 min. a do konce – Horevaj 10 min., Chvojka 5 min. a do konce. Využití: 1:4.

Ostatní výsledky 5. kola: Sedlčany – Černošice B 5:3, Solopisky – Žebrák 6:14, Žilina – Hvězda Kladno 1:4, Mníšek p. Br. – Rakovník B 7:4, Příbram C – Příbram 99 5:6 P.

Sever

1. Neratovice 4 4 0 0 0 37:10 12

2. Mníšek p. Br. 4 4 0 0 0 31:15 12

3. Benátky n. J. 5 2 1 0 2 19:19 8

4. Hvězda Kladno 4 2 0 1 1 19:16 7

5. Žilina 4 1 0 0 3 12:18 3

6. Rakovník B 5 1 0 0 4 17:39 3

7. Zlonice 4 0 0 0 4 15:33 0

T. Hölzlová, L. Kurzweil