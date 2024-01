/VIDEO, FOTOGALERIE/ Poslední 30. kolo před začátkem nadstavby nabídlo na mnoha druholigových stadionech zajímavá střetnutí. Hned tři týmy ještě bojovaly o samotné osmé místo západní skupiny zaručující postup do lepší poloviny s jistotou alespoň předkola play-off. Kralupy se z tohoto boje eliminovaly po neúspěchu ve 28. kole na ledě pražské Kobry. I jejich souboj s Chebem však měl s ohledem na jednobodový rozdíl mezi oběma celky o náboj postaráno. Zápas navíc nabídl jedenáctigólovou přestřelku, kterou završeným hattrickem poslal v posledních minutách do prodloužení nejproduktivnější Kralupan Václav Zídek.

Situace před prvním gólem Václava Zídka na 1:2 | Foto: Klára Palánová

Oba týmy do souboje na kralupském zimáku vstoupily s jasným cílem uspět a ve středu startující nadstavbu začít na co nejlepší výchozí pozici. Cheb navíc před zápasem ztrácel na postupovou desátou příčku jediný bod, Kralupy mu pak dýchaly na krk rovněž s jednobodovou ztrátou. O nasazení tak ani na jedné straně barikády nouze nebyla a zápas místy připomínal bitvu play-off, jíž doprovázelo mnoho drobných šarvátek.

Příliš dlouho navíc diváci nemuseli čekat ani na první góly. Brankový účet utkání totiž otevřel již po 47 sekundách hry chebský Marek Švec poté, co kotouč na vhazování v útočném pásmu vybojoval Václav Skuhravý. O necelé tři minuty později hosté udeřili podruhé, když se tentokrát trefil Vojtěch Šik a domácí střídačka věděla, že to ten večer rozhodně nebude mít jednoduché.

Kdo jiný by pak z domácích měl vzít věc do svých rukou, než jejich nejproduktivnější hráč Václav Zídek. Pětadvacetiletý útočník nejprve v 6. minutě zápasu zužitkoval perfektní přihrávku od Jakuba Kučery před prázdnou bránu, načež o necelých šest minut později přesným projektilem od mantinelu pod víko Kolářovy brány vyrovnal na 2:2.

V podobném duchu se poté nesla i druhá dvacetiminutovka. Chebští se dostali dvakrát do vedení z holí Jaroslava Vašíčka a Radka Proška, Kralupští ovšem vždy dokázali srovnat, když nejprve na 3:3 vyrovnal tečí Strakova nahození Pavel Husarik, načež za stavu 4:4 poslal zápas do šaten Tomáš Soukup. O nejproduktivnějším muži loňského krajského play-off asi v nadstavbě ještě uslyšíme. Od Nového roku totiž hraje ve velké formě, když proti Chebu zapsal už čtvrtý bod ze čtyř letošních utkání.

Vítěze nakonec nepoznala ani třetí dvacetiminutovka. Byl to mladý útočník Petr Rozhon, který ve 49. minutě poslal Stadion počtvrté do vedení, které ani tentokrát hosté nedokázali udržet. Do prodloužení totiž zápas poslal v 59. minutě završeným hattrickem Václav Zídek, který v utkání celkově zaznamenal 4 body a zaokrouhlil své konto na celkově získaných 40 bodů, čímž překonal své dosavadní druholigové maximum 36 bodů z loňské sezóny v dresu Kobry Praha.

Kralupy však v prodloužení ani na čtvrtý pokus obrat dotáhnout nedokázali. Bod navíc pro svůj tým uzmul svou druhou brankou zápasu Jaroslav Vašíček, jenž si v 63. minutě vybruslil od mantinelu a přesnou trefou do pravého roku kralupské brány rozhodl o osudu utkání.

„Oproti středečnímu utkání s Letňany to byl dnes úplně jiný obrázek,“ neskrýval po zápase zklamání z porážky hlavní trenér Martin Příhoda. „Tím, jak jsme chtěli hrozně moc vyhrát, tvořit hru a tlačit, tak jsme to vzadu otevírali a byli jsme za to samozřejmě potrestáni. Soupeř perfektně proměňoval šance, my jsme se čtyřikrát vrátili zpátky do utkání a pak v prodloužení uděláme dvě chyby, kdy jdeme špatně do souboje a dostaneme gól na 6:5. Je to velká škoda, protože kluci bojovali, ale tím, že jsme nedodržovali přesně to, co jsme měli, tak jsme soupeři dali šanci a on využil jakoukoliv naší chybu. Je to pro nás ponaučení, tohle už se nesmí stávat.“

Sestřih utkání a ohlasy z kralupské kabiny:

Kralupy nyní čeká dvanáctikolová nadstavba, v rámci které budou se sedmi týmy ze spodní části tabulky bojovat o dvě postupová místa do předkola play-off. Ta aktuálně drží devátá Kobra Praha s desátými Benátkami. Dva body na postup ztrácí na jedenáctém místě Cheb, se čtyřbodovým mankem pak nadstavbu započnou právě Kralupští.

Hned v prvním kole nadstavby v Kralupech rozhodně bude na co koukat. Už příští středu totiž hostí důležitý souboj právě s desátými Benátkami. Zápas začíná v tradičních 18.30 hodin.