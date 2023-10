/VIDEO/ Slunečné počasí, kufry s vybavením pro živý přenos či litvínovské extraligové legendy vycházející z autobusu s nápisem Piráti, který leštěnkou s důkladnou péčí přejížděl muž od volantu. I tak vypadal sobotní podvečer před zimním stadionem v Kralupech nad Vltavou, kde se vše chystalo na nejatraktivnější říjnové domácí utkání druhé hokejové ligy.

2. liga – Západ, 9. kolo: HK Kralupy - Piráti Chomutov (1:4), 21. 10. 2023 | Foto: Klára Palánová

Do Kralup totiž zavítali jedni z aspirantů na postup do Chance ligy Piráti Chomutov, s nimiž se Kralupy utkaly naposledy ještě v první lize v březnu roku 1999. A sobotní duel měl dokonce i jednoho aktéra, který už do bitev obou celků v 90. letech minulého století tehdy ještě jako junior zasáhl. Není jím nikdo jiný, než extraligová legenda Litvínova Viktor Hübl, jenž na tehdejší zápasy s Kralupy zavzpomínal ve velkém stylu. Na ledě byl totiž u tří gólů a do statistik zaznamenal další dva body za gól a asistenci k celkově 15 od začátku sezony (7+8). Ty mu aktuálně stačí na celkové čtvrté místo ligového bodování.

I přes spoustu ofenzivních hvězd na ledě se však v sobotu v Kralupech žádná gólová přestřelka nekonala. O útočné výpady sice nebylo nouze, ale defenzivně byly oba celky na zápas perfektně připraveny. První třetina tak nabídla jediný gólový úspěch, když ve 12. minutě potrestal zkušenou přesilovkovou tečí František Lukeš kralupské špatné střídání.

Rekordní návštěva viděla porážku, Piráti byli nad kralupské síly

Jednobrankové vedení následně hosté drželi až do 39. minuty, kdy se tváří v tvář proti brankáři Sochůrkovi prosadil gólem do šatny Viktor Hübl. Na toho poté ve třetí třetině navázal Jakub Chrpa, když zakončil kombinaci do prázdné brány a tříbrankovým náskokem zajistil spoluhráčům klid na hokejky.

Až 53. minuta nabídla konečně i úspěch domácích, o něhož se nepostaral nikdo jiný než jedenáctibodový nejproduktivnější Kralupan Václav Zídek. Na toho už ale nikdo ze spoluhráčů navázat nedokázal a na závěr zápasu tak v 56. minutě už jen pečetila skóre opět formace Viktora Hübla, který byl na počátku akce, jíž zakončil gólem na 1:4 Tadeáš Svoboda.

I přes na první pohled jednoznačný výsledek Kralupští hokejisté neodehráli špatné utkání. V zápase si vypracovali několik gólových příležitostí, které ztroskotaly na výborně chytajícím Martinu Altrichterovi.

Sestři utkání a ohlasy z domácí kabiny:

Zdroj: Youtube

„Chybělo nám trochu štěstí, co nám přálo v Táboře,“ hodnotil zápas hlavní kralupský trenér Martin Příhoda. „Byla tam spousta dobrých věcí a i když to ve výsledku bylo o tři góly, tak až do konce jsme bojovali a do konce to bylo otevřené. Myslím si, že kluci předvedli nějakou kvalitu, i když nám chyběl nějaký ten gól navíc, abychom se dostali ještě blíž a ještě víc je znervóznili. Z naší strany to ale vůbec nebylo špatné utkání.“

Svůj premiérový druholigový start za Kralupy si v letošní sezoně proti Chomutovu po dlouhodobém zranění z přípravného období konečně odbyla i letní extraligová posila Martin Kehar, který tak i svým defenzivním uměním pomohl k tomu, že Kralupy dlouho držely s Chomutovem krok a až do 39. minuty bojovaly za stavu 0:1 o vyrovnání.

Po měsíci s prázdnou. Okleštěnou sestavu v Podlesí zazdily až vlastní chyby

„Natěšenost byla velká, ale měl jsem z toho respekt. Měsíc jsem nebyl na ledě a bylo to znát, místy jsem toho měl upřímně plný brejle,“ přiznal po zápase loňský obránce extraligového Kladna, který výkon Kralup proti Chomutovu rovněž nehodnotil špatně. „Bylo to docela hokejové, nebyly tam špatné úseky. Soupeř dokázal potrestat naše chyby, využil to, co měl, a to se pak projevilo na výsledku. Kdybychom na to dokázali zareagovat nějakým gólem, tak věřím, že se to utkání mohlo vyvíjet úplně jinak, takhle si to Chomutov už docela pohlídal.“

Druholigový program Kralup pokračuje dvěma venkovními zápasy, z nichž nejbližší sehrají ve středu od 18 hodin na ledě ústeckého Slovanu.