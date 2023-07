Hokejové Kralupy nad Vltavou se po postupu svědomitě chystají na druhou ligu a postupně skládají tým, který se bude chtít poprat o účast v play-off naší třetí nejvyšší soutěže. Vedení klubu představilo sedmnáctku hráčů z postupového kádru, kteří přidají další sezonu v kralupském dresu, a odhalilo i první posily. Po obránci Josefu Zajícovi mužstvo doplní útočníci Tadeáš Pejchal a Adam Kellerstein, kteří v uplynulém ročníku hráli s Letňany druholigové finále.

Útočník Adam Kellerstein v dresu Letňan | Foto: HC Letci Letňany / Natálie Havelková

„Než Kralupy postoupily, tak to pro mě bylo buď do Řisut za bráchou, nebo skončit s hokejem. Jsem moc rád, že to Kralupy vybojovaly, a těším se na to,“ uvedl v rozhovoru na YouTube kanálu Městského úřadu Kralupy nad Vltavou čtyřiadvacetiletý Tadeáš Pejchal.

U jeho kolegy Adama Kellersteina z Letňan prý hrál velkou roli při rozhodování přístup kralupského klubu. „Přístup Kralup je naprosto perfektní. Všichni se tady chovají tak, jak se mají chovat. Jsem za to rád a jsem rád, že jsem tady,“ nechal se slyšet.

Zdroj: Youtube

Právě v Kellersteinovi by měly Kralupy získat potřebný ofenzivní příspěvek a přísun bodů pro druhou ligu. V uplynulém ročníku, kdy Letňany dokráčely až do finále soutěže, totiž Kellerstein posbíral parádních 46 bodů v 38 zápasech a ve vyřazovacích bojích přidal dalších deset. Odchovanec Mladé Boleslavi, který později prošel i mládeží pražské Slavie a Chomutova, si tak vylepšil svoje bodové maximum a ve dvou utkáních nahlédl i do Chance ligy.

Pejchal, který v mládeži prošel oběma kladenskými týmy a pražskou Spartou, zapsal ve 34 zápasech základní části 14 kanadských bodů. V šestnácti duelech play-off pak přidal dalších šest asistencí. Svoji bodovou sbírku nyní bude rozšiřovat u nováčka soutěže.

„Nejvíc se těším na fanoušky. V Praze má fanoušky Sparta a Slavia, ostatní moc ne. Tady se určitě těšíme na fanoušky,“ shodli se obě nové tváře kralupského klubu, které nepůjdou do úplně neznámého prostředí.

„Ve městě jsem byl určitě, jako děti jsme tu měli několikrát kempy a různé hokejové školy. Že bych jezdil do Kralup na rande s přítelkyní, to říct nemůžu. To teprve přijde,“ smál se Pejchal.

„Bydlí tady kamarád, byli jsme se tu podívat na fotbal a na pivu. Pivo tady bylo výborné,“ doplnil ho Kellerstein.

Oba exletňanští hráči by se spolu s Josefem Zajícem v obraně měli stát oporami nového účastníka druhé ligy. Právě jejich podpisy jasně ukazují, že Kralupy nebudou chtít hrát při své první sezoně po postupu druhé housle.

„Zdravím fanoušky a doufám, že pomůžeme Kralupům k co nejlepším výsledkům. Jsme tu od toho, abychom týmu víc pomohli. Snad to bude klapat,“ přál by si Pejchal.

„Těšíme se na sezonu a doufáme, že budete chodit a dotáhneme to co nejdále,“ doplnil ho závěrem Kellerstein.