/VIDEO, FOTO/ Parádní hokejové představení předvedli zaplněnému zimáku aktéři prvního finále krajské ligy. Domácí Kralupy proti Mělníku v prvních dvou třetinách třikrát dotáhly těsné vedení hostů, jedinou brankou poslední třetiny pak zápas rozhodly na 4:3. Na soutok si tak k sobotní odvetě povezou vedení v sérii hrané na dva vítězné zápasy.

Nástup hokejistů Kralup k prvnímu utkání finále krajské ligy s Mělníkem | Video: Luboš Kurzweil

Sedm branek, skvělé zákroky brankářů, drama do poslední chvíle, obrovské nasazení a tempo. A naopak minimum excesů… První finalový souboj bavil více než tisícovku příznivců obou táborů od první do poslední minuty.

Vrcholil v úplném závěru. Domácí si do něj přinesli těsný náskok, ale dopustili se faulu. Hosté přesilovku okamžitě podpořili odvoláním brankáře Formánka. Šanci na srovnání cítil i jejich kotel, zatímco ten kralupský naproti vehementně podporoval své oblíbence. Soupeřilo se tak i v hledišti. Kvartet před Novotným závěrečný nápor přečkal a se sirénou vypukla velká modrobílá radost.

Videa některých zajímavých momentů ze zápasu:

„Vyhráli jsme naší bojovností. Kluci dali do zápasu úplné maximum. Mělník je možná kapánek hokejovější, my naopak bojovnější. Rozhodl náš týmový duch a to, že jsme si šli za vítězstvím asi o něco víc,“ dělil se o své nadšení kouč Kralup Martin Příhoda.

Mělnické zklamání z výsledku bylo po vyrovnané přetahované o výsledek obrovské a pochopitelné. „Myslím si, že dneska vyhrál šťastnější, ne lepší,“ nebylo více do řeči trenéru Junioru Liboru Stinkovi.

Podobně mluvil také brankář Michael Formánek. „Kralupy měly dnes větší štěstí, hokejově nás nepřehrály. Neměli jsme štěstí v zakončení. Víc k tomu asi nemám co říct,“ omlouval se maskovaný muž.

HK Kralupy – HC Junior Mělník 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. J. Verbík (Hampl), 27. Štibran (Marek), 32. Chládek (Bradáček), 43. J. Verbík (Soukup, Husarik) – 9. Vernek (Macek, Cafourek), 22. Škutina (Stinka), 28. Cafourek (Kapoun). Rozhodčí: Kubeš, Procházka — Hnilička, Marvan. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:1. Diváci: 1125. Stav série: 1:0.

Právě on měl velký podíl na tom, že domácí dost dlouho tahali za kratší konec provazu. Přesilovkovou trefou sice v závěru první třetiny srovnali a hned v úvodu prostřední dostali šanci otočit. Jenže při trestném střílení zaúřadovala Formánkova čarovná lapačka. Gól tak vzápětí padl na opačné straně. „V tu chvíli nás možná jen málokdo pasoval na výhru,“ vrátil se Martin Příhoda do infarktového startu druhé části.

Kralupy ale ani tenhle vývoj nezlomil. S odpovědí přišly i poté, co je bombou v přesilovce potřetí dostal do ztráty jejich bývalý spoluhráč Cafourek. Po něm se mezi střelce zapsali už jen Chládek a Jakub Verbík coby jediný dvougólový střelec večera.

Novotný opouští Kralupy. Zahraje si o postup v okresním přeboru

Vítězství je pro trenérskou dvojici Příhoda – Boháček o to cennější, že oba dříve v Mělníku hráli a na ledě, respektive v případě druhého i na střídačce s ním soutěž opakovaně ovládli. „Pro nás jsou to hodně specifické zápasy. Je to samozřejmě vyhecovanější kvůli divákům, známým a kamarádům, kteří tu dneska byli. Děkujeme jim za to. Hlavně proto měl zápas takovou atmosféru. Byl to i pro mě úžasný zážitek,“ řekl Příhoda.

A znají tedy společně recept na to, jak krajskou ligu vyhrát? „To uvidíme až po finále. My doufáme, že ano.“

Zrovna tak se ale v Mělníku před domácí odvetou nevzdávají myšlenek na obhajobu prvenství z loňska. „Věřím, že je doma porazíme a ještě se sem v neděli vrátíme,“ zavelel Libor Stinka. Středeční zápas byl tou nejlepší pozvánkou… V sobotu se začíná v 18 hodin.