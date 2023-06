Kralupy si zahrají druhou ligu! Nechceme se plácat u dna tabulky, zní z kabiny

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po dlouhém jednání je rozhodnuto. Zastupitelé Kralup nad Vltavou odhlasovali zvýšenou podporu pro místní hokejový klub, který v uplynulé sezoně vybojoval postup do druhé ligy. Nic by tedy nemělo bránit tomu, aby se Kralupy poprvé od roku 2000 vrátily na mapu naší třetí nejvyšší soutěže. „Udělalo mi to obrovskou radost, která byla vidět i na spoluhráčích. Je to ale zároveň obrovská zodpovědnost,“ hlásí kralupský útočník Pavel Husarik.

Hokejisté HK Kralupy porazili ve druhém finále HC Junior Mělník na jeho ledě 5:1 a oslavili titul ve středočeské krajské lize. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil