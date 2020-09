Zápas rozhodlo vyloučení Roubala, který sestřelil jednoho z nezpevněných protihráčů a obdržel trest na pět minut plus do konce. Popovice nabídky využily a dokázaly průběh otočit a dotáhnout zápas do vítězného konce.

Za stavu 3:3 ještě měl velkou šanci kralupský Kaprál, domácím už ale do brány nespadlo nic. Jako by jim po úvodních třech brankách došel střelecký prach. Úřadovali už pouze hosté. Jejich branky byly jedna hezčí než druhá, puky často mířily přesně do horních růžků domácí svatyně.

Trenér poražených Dušan Sikela viděl za porážkou nedisciplinovanost. Kromě první branky inkasované ještě před koncem třetiny prý jeho tým rozhodilo právě zmíněné vyloučení. „Přišli jsme o dva obránce a už se to sypalo. Základem dnešní prohry byla velká nedisciplinovanost,“ uvedl.

„Nevím, jestli to bylo tím, že to byl první mistrovský zápas, kdy se potřebujeme nějak oťukat, omlátit a zvyknout si. Zatím si s tím, ale neumíme poradit. Loni ani letos se nám to nepovedlo. Dalo by se říci, že průběh byl stejný. Dnes o to horší, že jsme hráli doma,“ dodal.

Na utkání podle svých slov nenašel nic pozitivního. „V pondělí musí přijít na trénink nové mužstvo, které bude mít srovnané v hlavě, jak chce hrát a reprezentovat Kralupy. S naivním hokejem daleko nedojdeme. Můžeme se vymlouvat na rozhodčího. Možná tam přehlídl faul. Možná nám písknul faul zase, ale s tím bychom se měli srovnat, ale rozhodně je chyba na naší straně,“ nehledal výmluvy kouč Kralup.

HK Kralupy - Slavoj Velké Popovice 3:8 (3:2, 0:4, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Hampl (Husarik, Brandejský), 12. Brandejský (Hampl, Háva), 13. Šarše (Kaprál, Příhoda) – 15. Mocek (Freisler), 18. Žoha (Krejčí), 26. Braniš (Žoha), 28. Cikánek (Žoha), 32. Krejčí (Braniš, Formánek), 36. Mareček (Synáč), 50. Synáč (Černý, Medřický), 56. Vacek. Diváci: 137.

JAN SLÁMA