Hokejové Kralupy nad Vltavou se po úspěšném tažení play-off krajské ligy i kvalifikací chystají na sezonu ve druhé lize. Jako první odhalily velkou posilu s extraligovými zkušenostmi v podobě Josefa Zajíce mladšího a nyní vedení klubu představilo i první hráče z postupového kádru, kteří se budou prát ve vyšší soutěži. Nechybí mezi nimi brankářská jednička Luboš Novotný, kapitán Martin David ani produktivní David Bradáček.

Hokejisté HK Kralupy porazili ve druhém finále HC Junior Mělník na jeho ledě 5:1 a oslavili titul ve středočeské krajské lize. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Je tam hodně pro a proti. Záleží na finanční stránce, záleží na klucích, kdo by to chtěl hrát. Co si budeme povídat, je to trošku větší žrout času. Je tam jednou tolik zápasů a kvalita je samozřejmě o hodně lepší než v kraji. Já si to nechám projít hlavou. Je těžké skloubit to se zaměstnáním. Není mi navíc dvacet let,“ vyprávěl kapitán úspěšného týmu Martin David bezprostředně po úspěšné kvalifikaci proti Bílině.

O tři měsíce později je ale jasno. Kralupy si druhou ligu zahrají a jejich barvy bude nadále hájit i lídr mužstva. Právě David je totiž jedním ze sedmnácti stávajících hráčů, kteří se s vedením domluvili i pro příští sezonu.

Vedle něj budou pokračovat také brankáři Luboš Novotný a David Němec, obránci Roman a Jakub Verbíkovi, David Chládek, Jakub Kučera a Tomáš Prášek a útočníci Tomáš Soukup, Ondřej Hampl, David Bradáček, Jakub Kaprál, Jonáš Marek, Jiří Brandejský, Štěpán Binko, Filip Štibran a Adam Stupka.

Kralupy získaly skvělé jméno pro 2. ligu! Extraligové zkušenosti přinese Zajíc

Realizační tým zůstává beze změny a i ve druhé lize povede kralupské hokejisty jako hlavní kouč Martin Příhoda, kterému bude asistovat Jan Boháček.

„Dali jsme hlavy dohromady a řekli jsme, že ambice jsou takové, že bychom se chtěli porvat o play-off. Snad se nám to podaří. Síla manšaftu by měla být slušná, abychom se mohli probojovat do play-off,“ vyhlásil trenér Příhoda v nedávném rozhovoru na YouTube kanálu Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Spolu s manažerem Martinem Hamplem zároveň představil první posilu v podobě Josefa Zajíce mladšího, který ještě loni nastupoval v první lize a má i extraligové zkušenosti.

Zdroj: Youtube

„Jméno Josef Zajíc ke Kralupům patří. Jeho táta tady působil jako hlavní trenér mládeže i A týmu, takže jsme se s Pepou domluvili na spolupráci. V tuhle chvíli můžu říct, že tady bude příští sezonu hrát,“ nechal se slyšet Hampl.

Ještě než představí další posily, budou si fanoušci muset počkat. „Stále pracujeme, a tak další hráči budou zveřejněni již brzy . . . zůstaňte s námi,“ slibuje klubový web.

Nováček druhé ligy už má každopádně jasno alespoň o některých přípravných zápasech. 25. srpna přivítá na domácím ledě Řisuty a poslední den v měsíci se pak střetne ještě s Mosteckými Lvy. Právě zápasem proti nim pak Kralupy 23. září vstoupí do nového druholigového ročníku.