„Částečně hrálo roli i to, že jsme nepostoupili přímo do čtvrtfinále. Spíš to byla ale otázka momentálního stavu od začátku roku,“ dodal.

Dušan Sikela, který vedl tým od sezony 2019/20, už se tedy v play off na lavičku Kralup nepostaví. „Nechal jsem tady mužstvu čtyři roky života. To je jediné, co k tomu řeknu,“ reagoval na svoje odvolání s tím, že dál se ke svému konci v klubu vyjadřovat nechce.

Jak bylo zmíněno, vaz zlomila Sikelovi černá série po Novém roce, kdy Kralupy podlehly Vlašimi, Kolínu, Mělníku, Černošicím, Rakovníku a Slanému. Zvítězit dokázaly jen doma nad Hvězdou Praha a v Kutné Hoře.

Trenérská rošáda zabrala. Kralupy se v sérii předkola ujaly vedení

„Dušanu Sikelovi chceme poděkovat za dlouholetou práci v HK Kralupy. Práce, kterou odvedl, si velice vážíme, ale změna byla bohužel nutná,“ nechal se slyšet Hampl.

Vedení kralupského klubu pověřilo vedením áčka nově Martina Příhodu, který dosud působil jako Sikelův asistent. „Dali jsme mu volnou ruku, aby si k sobě přizval někoho, kdo mu s tím pomůže. Potřebovali jsme nový impulz do mužstva. Uvidíme, jestli to v průběhu play off zafunguje,“ prozradil manažer týmu.

Krajská liga: Předkolo odstartovalo, na ledě soupeře uspěl Mělník i Kolín

Po prvním zápase předkola play off proti kutnohorským Sršňům by se chtělo říct, že impulz zafungoval. Kralupy pod vedením Příhody a jeho nového asistenta Jana Boháčka zvítězily v prvním utkání na domácím ledě 3:1. Práce před sebou ale mají pořád hodně, protože vytyčený cíl je ještě daleko.

„Na začátku sezony jsme měli za cíl semifinále a poprat se o finále. Cíl zůstává stejný,“ vyhlásil Hampl.

Povede se Kralupům dosáhnout na načrtnutou metu pod vedením nového trenérského štábu? Oba trenéři by rádi navázali na svoji spolupráci z Mělníka a Poděbrad. Zatímco Příhoda ještě loni dohrával kariéru za Kralupy, Boháček sbíral naposledy trenérské zkušenosti v Řisutech, kde po sezoně skončil. Další zápasy v pozici kouče už přidá na kralupské lavičce.

První bod pro Mělník, v Mladé Boleslavi otáčel. Odveta v sobotu