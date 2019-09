Kralupští se stejně jako v Černošicích potýkali i proti Slavoji s množstvím vylučovaných hráčů. Paradoxně ale během jednoho z deseti trestů zápas přiklonili na svou stranu. „Díky výbornému gólmanovi a naší bojovností jsme utkání dotáhli do vítězného konce,“ věděl trenér Kralup Dušan Sikela po utkání, v němž domácí vedli po obratu ve druhé části už o dvě branky.

V první periodě se hostitelé na ledě chvíli hledali a hned první přesilovou hru potrestal Maňas. Jeho branka zůstala do první přestávky jedinou. Ve druhé třetině předvedly Kralupy opravdovou lavinu a byla pouze v jejich režii.

Postupně se trefili Robin Student, Martin Hanžl a po individuální akci i nadvakrát zakončující Martin David. „Začátek moc nevyšel, dostali jsme rychlou branku. Pak jsme se už rozjeli, spousta střel, šancí, ale bohužel bez gólu. Do druhé třetiny jsme udělali nějaké změny, to se povedlo a prostřední část jsme i díky tomu celkem přesvědčivě vyhráli,“ vrátil se trenér Sikela ke tříbrankové smršti, po které na stadionu asi málokdo pochyboval, že by domácí nedokázali zápas dohrát do vítězného konce.

Jenže gólově plodné pasáže se hned v úvodu třetí části dočkali i hosté. V rozmezí necelé minuty bylo srovnáno po trefách Freislera a Vacka. I nadále Slavoj bušil na vrata a domácí v pásmu zcela zamkl. Další střely už ale pokryl tradičně výborný Exner a se spoluhráči přestál i závěrečný nápor.

„Po vyrovnání už jsme klidně mohli i prohrát. Prakticky celá třetí třetina byla z naší strany v oslabení, spousta vyloučených hráčů. Soupeř měl obrovský tlak, který jsme s velkým štěstím přežili,“ přiznal Sikela.

Kralupy po brejcích zazvonily dvakrát na brankovou konstrukci. Smrtící úder si nechali do prodloužení a jeho čtvrté minuty, kdy loterii rozhodl ve vlastním oslabení Jakub Kaprál.

Kralupy – V. Popovice 4:3 PP (0:1, 3:0, 0:2 – 1:0)

Branky: 22. Student, 29. Hanžl, 33. David, 64. Kaprál – 4. Maňas, 42. Freisler, 43. Vacek. Vyloučení: 10:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0.

JAN SLÁMA