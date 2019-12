„Myslím, že jsme odehráli dobré utkání, potvrdila se naše zlepšená forma v obrané části. Po několika zápasech jsme bodovali ve venkovním utkání, navíc s těžkým soupeřem. Takže spokojenost,“ považoval si výsledku i výkonu trenér Kralup Dušan Sikela.

Úvod utkání patřil mužstvu, které v šesti předešlých domácích zápasech ztratilo pouhý bod. Popovičtí nastřelili během první třetiny třikrát tyč. Zbylé akce končily u opět skvěle chytajícího brankáře Exnera. Přesto se do vedení dostali hosté z Kralup, v sedmé minutě ujel po levém křídle a zakončoval do pravého horního roku Ondřej Hampl.

Kralupy taktéž nastřelily v první periodě jednou brankovou konstrukci. Domácí vyrovnali těsně před odchodem na první přestávku v přesilové hře. Dulovec střílel od modré a těsně před Exnerem tečoval Medřický.

Druhá dvacetiminutovka patřila velkému počtu vyloučených na obou stranách. Početní výhody nedokázalo ani navzdory šancím využít ani jedno mužstvo.

Ve třetí třetině dostali Kralupští obrovskou možnost dostat se do vedení, protože odehráli skoro celé dvě minuty přesilovou hru pěti proti třem. Domácí se ubránili. Hosté nastřelili dvakrát brankovou konstrukci. Jedna rána nejspíš skončila v brance, ale tak rychle, že si toho zřejmě nikdo pořádně nevšiml. Množství šancí nedokázalo ani jedno z mužstev dostat za záda brankářů.

V prodloužení se prosadil nejproduktivnější hráč domácích Jan Synáč, který využil přihrávku před branku a střelou pod víko rozhodl o zisku druhého bodu pro svůj tým.

„Ve třetí třetině jsme měli šance, abychom zápas rozhodli za tři body. Z tohohle pohledu to byla škoda. V minulém utkání jsme měli v prodloužení štěstí my. Teď se přiklonilo na stranu soupeře,“ dodal k utkání Dušan Sikela. „Příští týden máme Poděbrady na domácím ledě. Je to asi nejofenzivnější mužstvo soutěže. Musíme se ně pořádně připravit.“

Na jednadvacet bodů Kralup se dotáhl také Mělník. Domácím vítězstvím 5:3 nad Slaným zároveň soupeře z Kladenska dostal v tabulce pod sebe. Junior v utkání vedl prakticky od začátku, těsně za polovinou hrací doby dokonce už pětigólovým rozdílem. Při chuti byli především Vernek a Havel se svými útočnými kumpány. Ve zbytku prostřední části se ke slovu třikrát dostali i hosté, v závěrečné třetině už ale dramatizování duelu nepokračovalo.

Mělník – Slaný 5:3 (2:0, 3:3, 0:0)

Branky a asistence: 2. Vernek (Šubrt), 16. Litera (Šubrt, Vernek), 22. Vernek (Šubrt, Litera), 31. Havel (Macek, Janele), 33. Havel (Janele, Macek) – 34. Kulich (Kubinčák, Slánský), 38. Lapáček (Kubinčák), 40. Špičan. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0.

Velké Popovice – Kralupy 2:1 P (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0)

Branky a asistence: 20. Medřický (Dulovec), 64. Synáč (Braniš, Medřický) – 7. Hampl (Cafourek, Brandejský). Vyloučení: 9:6. Vyšší tresty: 2:0. Využití: 1:0.

JAN SLÁMA