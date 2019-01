Kralupy – Kralupští hokejisté mají za sebou neúspěšný duel v rámci krajské soutěže mužů. Prohráli v Čáslavi 1:4 a dopomohli tak domácím na první místo tabulky.

hokej ilustračka | Foto: Ilustrační foto VLP: Alena Burešová

V úvodu zápasu si obě mužstva vyzkoušela přesilovou hru, ale jedinou vážnější šancí byla střela čáslavského Karfuse, který naštěstí netrefil poloprázdnou klec. Záhy udeřilo na druhé straně, kdy nejprve trefil Šlejtr tyč, ale poté se objevil po přihrávce Němce před brankou hostí Muras a prostřelil kralupského brankáře – 1:0. V závěru první třetiny mohl navýšit vedení Čáslavi Janata, který byl sám na středu útočného pásma, ale v dobré pozici netrefil branku.

Tentýž hráč se dostal do šance zkraje druhého dějství, ale z prostoru mezi kruhy mu nebylo souzeno. Gólem tak skončila až dělovka Kraučuka, který vymetl všechny pavučiny v horním rohu branky a zvýšil vedení Čáslavi na 2:0. O chvíli později mohly Kralupy korigovat, ale Řehák brankáře Svobodu nevymíchal. Snížení se Kralupští dočkali až ve 33. minutě, kdy domácí hokejisté ztratili puk při rozehrávce, čehož využil Kaprál, který našel přesným pasem Karfuse. Ten poslal puk za bezmocného Svobodu.

O minutu později mohlo být vyrovnáno, když Roubal objel branku a přihrál před ní kotouč Pražákovi, ten ale tutovku neproměnil. Tato promarněná šance hosty mrzela ještě více v 36. minutě, kdy Muras tečoval v početní výhodě střelu Kůrky a vrátil Čáslavi dvoubrankový náskok.

Na začátku třetí třetiny nevyužili hosté dvě přesilové hry, za což je mohl následně potrestat Kraučuk, ale jeho únik vychytal hostující brankář, který se roztáhl na brankové čáře a nedovolil domácímu střelci skórovat. Čtvrtou branku Čáslavipřidal až v čase 51:00 Pipek, který nabruslil do útočného pásma, objel branku a zasunul puk pod brankářem do sítě – 4:1. Závěr třetí třetiny se poté dohrával déle, než je obvyklé, jelikož se šest a půl minuty před koncem po nárazu dvou hráčů na mantinel rozbilo plexisklo. Zbylé minuty už další branky nenabídly. „Očekával jsem, že to nebude jednoduché utkání, jelikož Kralupy mají v posledních zápasech formu. Měly za sebou šňůru výher a můj předpoklad se naplnil," zhodnotil souboj s kralupskými hokejisty trenér Čáslavi Jiří Mlika.

Chuť si budou moci spravit Kralupy už v sobotu, kdy je čeká derby u neratovických Buldoků. Ale rozhodně to ani pro jeden tým nebude nic jednoduchého. Buldoci zatím hájí druhou příčku tabulky s devětačtyřiceti body a Kralupy na ně na šestém místě ztrácejí už dvacet bodů.

ČÁSLAV – KRALUPY 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a asistence: 7:56 Muras (Němec), 22:01 Kraučuk (Šlejtr), 35:25 Muras (Kůrka), 51:00 Pipek – 32:50 Karfus (Kaprál).

Kralupy n. V.: Koblischke (Exner) – Makovský, Kulhavý, Blahoš, Prášek, K. Tůma, Karfus, Pražák, Hořák, Hanžl, R. Tůma, Kučera, Řehák, Šarše, Chvojka, Roubal, Kaprál, Mařík. Trenér Jiří Exner.