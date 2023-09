/VIDEO/ Vyšla i odveta. Hokejisté Kralup dokázali v přípravě i podruhé porazit Řisuty, kterým tým trenérů Příhody a Boháčka napoprvé nastřílel 12 gólů. Posílení buldoci tentokrát dokázali druholigovému nováčkovi až do závěru zápasu statečně vzdorovat, přesto si z dolního Povltaví odvezli těsnou porážku 2:3.

Hokejisté Kralup v přípravě i podruhé porazili Řisuty. | Foto: Klára Palánová

K odvetnému zápasu v Kralupech dorazili Řisutští už v silnější sestavě, než která inkasovala v prvním přípravném střetnutí dvanáctigólový debakl. Na soupisce tentokrát nechyběl jeden z loňských nejproduktivnějších útočníků Petr Janeček (34 bodů ve 32 zápasech), nebo majitel nejvyššího průměru sbíraného bodu na utkání v loňské základní části Petr Patyk (1,6 bodu na zápas). Z obránců stojí za zmínku loni osmnáctibodový Sebastian Janda, hned za dvacetibodovým Potěchinem druhý nejproduktivnější bek Řisut, a do brány se vrátila loňská jednička Petr Pánek.

Především návrat jedničky v brankovišti Řisut byl znát. Eliminováním kralupských šancí dodával Pánek spoluhráčům potřebnou jistotu, která v 8. minutě vyústila i ve vedení hostů, když se prosadil Jan Jakubec.

Kralupští ovšem dlouho nelenili a Kučerovým sklepnutím Šilhavého nabídky do řisutské brány vyrovnali už v přesilové hře o 95 sekund později. Srovnaný stav poté vydržel až do začátku třetího dějství, v němž si loňský nejproduktivnější hráč pražské Kobry Václav Zídek vybojoval trestné střílení. A to s přehledem proměnil.

"Tohle je moje," rozplýval se kralupský útočník. "Kouknul jsem na gólmana a hned jsem věděl, co udělám. Trénovali jsme to včera na tréninku na stejnou branku a podařilo se mi to zopakovat i o den později."

Zídkovu parádu si můžete prohlédnout v sestřihu utkání (čas 1:43):

Když se zdálo, že mají Kralupy zápas pod kontrolou, udeřili ve 48. minutě buldoci podruhé a srovnali stav zápasu. V přesilové hře se prosadil Pavel Řepka.

O osudu zápasu poté definitivně rozhodlo nedovolené bránění Jana Strnada, během jehož trestu využil skrumáže na řisutském brankovišti kralupský obránce David Chládek a zajistil svému týmu těsné vítězství 3:2.

"Myslím si, že jsme byli celý zápas lepší, dva góly jsme dostali tak nějak z ničeho," hodnotil výkon svých svěřenců pro klubový web kralupský lodivod Martin Příhoda. "Tím, jak je venku teplo, tak byl dnes těžký led, těžko se bruslilo, o to víc si v závěru cením té bojovnosti, kluci to odbojovali a nakonec ukázali naší sílu."

Další utkání mají Kralupy na programu v úterý 12. září, kdy od 18 hodin vyzvou k odvetě tentokrát Mostecké Lvy. S těmi naposledy na domácím ledě padly 5:8.