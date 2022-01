Čáslav vracející se do soutěže po dlouhých třech týdnech už se nedokázala střelecky prosadit, naopak v závěrečné dvacetiminutovce ještě dvakrát inkasovala.

O střelecké zápisné si svými premiérovými góly řekli mladí hráči – útočník Jonáš Marek a obránce Michal Hájek. Absence některých tradičních tahounů v čele s nejproduktivnějším hráčem týmu Husarikem tak nebyly prakticky znát.

„Po tom období, co máme za sebou, to vypadá, že jsme to dnes vzali konečně za správný konec. Musíme určitě zůstat nohama na zemi a ukáže se v další části, jak jsme na tom, ale dneska jsme odehráli utkání tak, jak bychom ho měli hrát," hodnotil trenér Kralup Dušan Sikela výhru pro portál Hokejové Kralupy.

Hostující trenér Ladislav Rytnauer, který musel kvůli marodce dokonce do zbroje, nepochyboval, že se na jeho týmu projevila delší zápasová pauza. „Naposledy jsme hráli 8 ledna, někteří kluci mají stále covid a na zápas nás bylo třináct i se mnou. Takže jsem musel nastoupit a fyzicky to nebylo dobré,“ uznal hrající trenér čáslavského týmu. „Více než polovinu zápasu jsme byli domácím více než vyrovnaným soupeřem. Mohli jsme klidně tři dva vést, jenže místo toho jsme tři jedna prohrávali. Šancí jsme na dobrý výsledek měli více než dost,“ vyprávěl trenér gripenů.

„Pak už jsme ale šanci na zvrat neměli, chyběly nám síly. Bylo to pro nás těžké, šli jsme do utkání s minimem tréninků. Na nás byla vidět nesehranost, herní výpadek na nás asi musel být znát. Ale vyhrát se dalo, měli jsme hromadu šancí i přesilovky. Domácí hráli líp takticky,“ dodal Rytnauer.

Kralupy – Čáslav 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Hampl (Kučera, Bradáček), 33. Chládek (Hampl, Bradáček), 36. Marek (Kaprál), 42. Hájek (Řehák, Hampl), 60. David (J. Verbík) - 20. Ježek (Tomek, Šlejtr). Vyloučení: 10:7. Využití: 1:1.