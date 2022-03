Ten spoléhal na to, že by ve víkendových zápasech mohl rozhodnout širší kádr, pro kolínský klub byl v sobotu prioritou souboj A-mužstva v předkole první ligy. „Naštěstí jsme to zvládli hned napoprvé a postoupili, což je určitě dobře,“ těšilo Dušana Sikelu.

Základ k úspěchu podle něj položila nečekaná úterní výhra na ledě soupeře. „Po předkole s Královákem to bylo docela narychlo. Soupeře jsme ale asi trochu překvapili naší hrou a naznačili, jak se série bude vyvíjet,“ dodal Sikela.

Jeho tým před domácím publikem musel vývoj otáčet, všechny tři branky přinesla prostřední část. „Po opatrné první třetině, kdy se mužstva soustředila na to, aby neudělala chybu, jsme ji udělali hned při prvním střídání ve druhé části. Věřili jsme ale, že nějaké góly dáme, šance jsme měli a nakonec proměnili dvě přesilovky,“ popsal Sikela zrod výsledku, který se už ve třetím dějství nezměnil. „Snažili jsme se hrát na sto procent dozadu a čekat na brejkové situace, které jsme ale bohužel neproměnili. Utkání tak bylo dramatické až do konce. Ale je to play-off.“

Mělník přišel o semifinále v poslední minutě, rozhodne nedělní zápas na soutoku

O soupeři pro semifinále rozhodnou až nedělní zápasy zbylých dvou sérií. Ve hře je v případě úspěchu Mělníka i vzájemné okresní derby, na které mělo ve vyřazovací části dojít už před dvěma lety, než jej zhatila pandemie. „Doufám, že tentokrát nám to už neuteče, protože si určitě všichni takovou sérii zasloužíme. V neděli budeme fandit Mělníku,“ přeje si kralupský kouč.

Přestože už nyní mohou u Vltavy hodnotit sezonu jako úspěšnou, končit prý pouhou účastí v semifinále rozhodně nechtějí. „Určitě se nehodláme uspokojit tím, že jsme v semifinále. Porazili jsme hodně dobrého soupeře, nejlepší mužstvo východu, a chceme jít, co to půjde. Kluci jsou, myslím, dobře připravení a mají chuť poprat se o dobrý výsledek,“ vyhlásil trenér Sikela.

Kralupy – Kolín B 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Husarik (Hampl, Chládek), 35. Hampl (Chládek) – 21. Martínek (Malý). Konečný stav série: 2:0, postoupily Kralupy.

