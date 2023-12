/VIDEO/ Druholigové Kralupy pojaly nový měsíc jako nový začátek a vítězstvím v prvním prosincovém kole definitivně hodily za hlavu listopadovou sérii sedmi proher v řadě. Po dvanácti utkáních nastřílely více než pět branek a vítězstvím 6:4 se vrátily na postupové desáté místo tabulky západní skupiny.

Hokejisté Kralup porazili Řisuty na jejich ledě ve Slaném 6:4. | Foto: Klára Palánová

Úvod zápasu přitom velice blízce připomínal předchozí nezdařená utkání. Kralupští herně zcela ovládli první třetinu, ale z vytvořených šancí nedokázali vytěžit gól. Nejblíže k úspěchu byli útočníci Jonáš Marek, Pavel Husarik a Adam Kellerstein, po jejichž pokusech se ale jen rozezvonila branková konstrukce za brankářem Zeithamlem.

Ocel však zvonila i po střele nejproduktivnějšího buldoka Vítězslava Bílka, kterou se zkušený forvard snažil proměnit trestné střílení vybojované v brejku při vlastním oslabení. Střelcům zkrátka úvodní dvacetiminutovka nepřála a do šaten se šlo za bezgólového stavu.

Derby ovládly Kralupy, Buldoci z Řisut dotahovali marně

Ve druhém dějství se ale vše otočilo o 180 stupňů a přibližně 150 příchozích diváků vidělo konečně i první góly. Vše odstartoval ve 26. minutě svou premiérovou druholigovou trefou dvaadvacetiletý kralupský útočník Jonáš Marek, který si počkal na odražený kotouč a o výstroj řisutského brankáře otevřel brankový účet zápasu.

"Čekal jsem na ten gól už dlouho. Byl trochu se štěstím, ale jsem rád, že už jsem to konečně trefil a mám z něj velkou radost," svěřil se pro klubový web po zápase jeden z členů loňského krajského kádru.

Řisutští však na sebe nenechali dlouho čekat a ve 28. minutě srovnal přesnou trefou do levého rohu Sochůrkovy branky Zdeněk Petráš. Scénář posledních kol ale záhy nedopustil Adam Kellerstein, který o dvě a půl minuty později bekhendovou kličkou vrátil Kralupům vedení zpátky. Osmadvacetiletý forvard, který ještě na jaře hrál v dresu Letňan finále proti Znojmu, se po návratu z marodky těší velké formě a ve Slaném ve svém čtvrtém zápase po uzdravení zaznamenal už svůj pátý bod za celkem tři góly a dvě asistence.

Další těsná porážka. Medvědi přetlačili Kralupy přesilovkou v závěru

Když pak ve 35. minutě neodolal Binkově nabídce střelec Vojtěch Šilhavý, získal na kralupské hokejky pohodlným dvougólovým náskokem potřebný klid. A přestože na Šilhavého velice rychle odpověděl domácí Petr Janeček, využitou přesilovou hrou ve 42. minutě získal Kryštof Hrala pro Kralupy solidní náskok zpátky a i díky němu už hosté své vedení nepustili.

Ačkoliv se buldoci ani následně nevzdávali a o vyrovnání bojovali až do samotného konce, vždy se dokázali dotáhnout jen na rozdíl jediné branky. Ani trefa Sebastiana Jandy či Jana Výruta ve třetí třetině už tak osud zápasu nezvrátila. Definitivně ho naopak zpečetil nejproduktivnější Kralupan Václav Zídek, který po vítězném pátém gólu přidal ještě trefu ze středního písma do odkryté klece při domácí hře bez brankáře.

Celkově v utkání ve Slaném zapsal Zídek ke dvěma brankám ještě asistenci a s 26 body (13+13) na sezónním kontě se vyhoupl na 17. místo druholigového kanadského bodování a 9. místo v rámci západní skupiny. Pětadvacetiletý útočník byl ale rád především za týmové vítězství, které s týmem oslavil po dlouhých sedmi zápasech. „Jsme rádi, že jsme to konečně zlomili. Série prohraných utkání byla dlouhá a vždycky to byl jen tak tak, tak snad nás to zvedne.“

Sestřih utkání a ohlasy z kralupské kabiny:

Zdroj: Youtube

„Šedesát minut jsem měl tep minimálně sto osmdesát,“ svěřil se po důležitém vítězství hlavní kralupský trenér Martin Příhoda. "Doufám, že se to tímhle vítězství všechno otočí. Kluci do toho dali maximum, bojovali, v první třetině jsme měli tři tyčky, opět nám to tam nepadalo, ale tím úsilím, snahou a dřinou, co do toho dneska dali, jsme vyhráli a jsem za to šťastný, protože si to kluci zasloužili."

Na vítězství s Řisuty budou chtít kralupští hokejisté navázat ve středečním utkání 21. kola, v rámci kterého je čeká dlouhá cesta do Hronova. Nejbližší domácí utkání pak Kralupy uvidí v sobotu 9. prosince, kdy od 18:00 hodin přivítají ambiciózní Tábor.