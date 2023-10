Bitva o střed tabulky, bitva o šest bodů. V zápase 10. kola 2. hokejové ligy mezi Ústím nad Labem a Kralupy nad Vltavou šlo o hodně, přesto byl na ledě převážně vidět jen jeden tým.

2. liga Západ: Ústecký Slovan - HK Kralupy (3:5) | Foto: Klára Palánová

A tím týmem bylo pro někoho možná překvapivě mužstvo z Kralup nad Vltavou. Svěřenci trenérů Příhody s Boháčkem do zápasu vstoupili velice aktivně a od úvodního buly tahali za nitky. „Dominovali jsme na ledě, lépe jsme bruslili, zápas jsme začali velice dobře,“ komentoval spokojeně úvod utkání pro klubový web kralupský trenér Martin Příhoda.

Domácí brankář David Stahl však svůj tým držel dlouho nad vodou a první branka tak padla až v 16. minutě, kdy se po pětizápasové odmlce trefil Vojtěch Šilhavý. Stejný hráč pak přidal i svůj druhý zářez o necelé tři minuty později, když dorazil vyražený bekhendový pokus Adama Kellersteina. „Padly mi tam dva góly, ale už jsem se dlouho netrefil, tak bylo na čase,“ řekl s úsměvem a pokorou devětadvacetiletý útočník.

Ztráta pro Kladno i extraligu: Plekanec ze zdravotních důvodů ukončil kariéru

Ve druhé třetině se ale domácí začali nadechovat a dvěma slepenými góly Zdeňka Petráše a Jana Tůmy srovnali skóre zápasu. Když následně po nastřelené horní tyčce Josefem Zajícem domácí ve 39. minutě potrestali podrážení stejného hráče využitou přesilovkou, zdálo se, že se od Kralup štěstí začíná opět odvracet.

„Druhá třetina byla z naší strany strašidelná, muselo se řvát,“ přiznal trenér Příhoda. „Kluci si k tomu ale něco řekli v kabině, ve třetí třetině jsme na to vlétli a zase tam bylo to staré dobré mužstvo z první třetiny.“

Hned ve 43. minutě totiž potrestal nedůslednost ústecké obrany přesnou střelou do pravého horního rohu Stahlovy brány Pavel Husarik, načež Michal Bezouška o 49 sekund později využil přesilovou hru po krosčeku extraligového mistra s Litvínovem z roku 2015 Karla Kubáta a Kralupští měli vedení nazpět. To už nakonec až do závěrečné nepustili, přestože dostal Slovan minutu a půl před koncem k dispozici dvojnásobnou početní výhodu. Hru bez brankáře ovšem nezvládli, naopak je o puk na začátku poslední minutovky okradl z trestné lavice vracející se Adolf Straka, který přesnou trefou do odkryté klece zpečetil skóre na konečných 3:5 z pohledu domácích.

Skvěle! Hokejisté Kralup po domácí porážce zabrali venku a vyloupili Ústí

„Dneska to bylo velká výhra, tohle vítězství jsme potřebovali. S Ústím jsme tam byli asi na 3 body, takže super, že nám neodskočili,“ hodnotil výsledek po zápase dvougólový útočník Vojtěch Šilhavý. „Jen ta naše druhá třetina. Ty máme v poslední době slabší, takže na tom budeme muset zapracovat. Jinak za první a třetí třetinu si myslím, že zasloužíme klobouk dolů.“

Sestřih utkání a ohlasy z domácí kabiny:

Zdroj: Youtube

„Výsledek odpovídá předvedené hře, dneska byl náš výkon velice dobrý,“ nešetřil chválou svých svěřenců trenér Martin Příhoda. „První třetinu mi přišlo, že s námi soupeř nestíhal bruslit, pak mu tam padl takový náhodný gól, dostal se do laufu, psychika, najednou 2:2, pak 3:2 a zase jsem to tahali do kopce, ale pak se ukázalo, že máme více sil a ke konci jsme byli zase lepší a dominovali jsme. Mně se dnešní utkání velmi líbilo. Kluci to odmakali a otočili výsledek z 3:2 na 3:5, klobouk dolů před nima.“

Po tříbodovém skalpu ústeckého Slovanu si Kralupy s Ústím vyměnily pozice v tabulce a do těžkého posledního říjnového zápasu na ledě Příbrami tak půjdou z 8. příčky západní skupiny. Úvodní buly zápasu na ledě posledního dosud neporaženého druholigového týmu je na programu v sobotu 28. října v 17 hodin.