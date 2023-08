Hokejové Kralupy nad Vltavou po postupu do druhé ligy přes léto mocně zbrojily a po příchodu dalšího výrazného jména do útoku hlásí, že je širší sestava pro novou sezonu kompletní. Posledním přírůstkem se stal pětadvacetiletý Václav Zídek, který strávil poslední tři sezony v pražské Kobře a v uplynulém ročníku byl dokonce jejím nejproduktivnějším hráčem.

Václav Zídek se stal poslední posilou druholigového nováčka z Kralup. | Foto: HK Kralupy

„Osobně jsem cítil, že chci nějakou změnu v hokeji, a po vzájemné komunikaci a celkově podle přístupu Kralup, jsem se nakonec rozhodl, že to zkusím a nastoupím za vydry," vysvětlil na klubovém webu odchovanec Sparty.

Sám přinese do kádru druholigového nováčka zkušenosti ze třetí nejvyšší soutěže. Poslední tři ročníky totiž strávil v pražské Kobře, kde se v uplynulém ročníku vypracoval v nejproduktivnějšího hráče týmu. Ve 40 zápasech vstřelil 24 gólů a přidal 12 asistencí.

„Hodně se těším na lidi. Slyšel jsem, že v Kralupech chodí na hokej, mají ho tam rádi a jde to hodně nahoru. Myslím si, že ta základna i přístup manažerského týmu jsou na skvělé úrovni. Těším se na nové kluky, dobrou atmosféru a parádní hokej a věřím, že nám to bude šlapat,“ vyhlásil po přestupu Zídek, který má za sebou i zajímavá zahraniční angažmá.

Zdroj: Youtube

V juniorském věku si zahrál zámořskou soutěž NAHL a další sezonu rozdělil mezi běloruský Lokomotiv Orsha a švédský Stenungsund. Nasbírané zkušenosti se teď bude snažit zúročit v Kralupech, kde se potká se svým bývalým spoluhráčem Lukášem Sochůrkem, který zamířil do města na Vltavě rovněž z Kobry.

„Samozřejmě je to nový kádr a o to bude těžší, aby si to všechno sedlo a aby to fungovalo. Nějaké kluky tam znát budu, ale týmová chemie se bude teprve tvořit a ta bude alfou a omegou týmových úspěchů. Důležité bude, aby nás to všechny bavilo, abychom na zimák chodili rádi jak my hráči, tak i trenéři a fanoušci, aby to všechno šlapalo, aby se vyhrávalo, a když už se prohraje, tak aby to bylo se ctí s tím, že jsme na ledě nechali všechno,“ říká produktivní útočník.

Extraligová posila Kralup! Kehar by s nováčkem rád do play-off, těší se na kotel

Kralupy jeho příchodem opět dokázaly, že si ve vyšší soutěži nekladou malé cíle. O tom koneckonců vypovídají už jména, která doplnila mužstvo dříve. Kralupský dres tak bude oblékat například Josef Zajíc mladší nebo Vojtěch Šilhavý, kteří ještě loni pravidelně nastupovali v první lize. Vůbec největším úlovkem je pak bek Martin Kehar, který strávil poslední dva ročníky v extralize v dresu Kladna.

Zídkovým příchodem ale mohutné posilování z pohledu Kralup prozatím končí. 31 hráčů, kteří jsou momentálně pod smlouvou, nebo bojují na zkoušce, se poprvé sešlo na ledě v Mělníku v úterý 15. srpna. První přípravný zápas sehrají vydry o deset dní později doma proti Řisutům.