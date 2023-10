/VIDEO/ Kralupští hokejisté coby druholigový nováček nadále nestačí udivovat. Na rozdíl od na jaře souběžně z kraje postupující brněnské Techniky, která se ve východní skupině krčí v dolní části tabulky, sbírají Kralupané bod za bodem a v tabulce západní tabulky jim po sedmi odehraných kolech patří s 10 body sedmá příčka. A to i díky sobotní bitvě v Táboře, kde domácího aspiranta na postup do Chance ligy jako vůbec první soupeř sezony dokázali obrat alespoň o bod.

Hokejisté Kralup uhráli na ledě favorizovaného Tábora bod po porážce 2:3 po samostatných nájezdech. | Foto: Klára Palánová

Na sestavu, která do Tábora poloprázdným kralupským autobusem dorazila, by si přitom vsadil asi jen málokdo. Trenérům Martinu Příhodovi s Janem Boháčkem na soupisce mimo jiné chyběl například desetibodový lídr Václav Zídek, či oba produktivní pobočníci centra Pavla Husarika Adam Kellerstein a Michal Bezouška. Na marodce přitom stále zůstává i extraligová posila do obrany z Kladna Martin Kehar.

Pouze tři kompletní kralupské formace, které se pro sobotní zápas poskládaly, však rozhodně neurazily dlouhou cestu na jih, aby přijely prohrát. Zodpovědnou defenzivní hrou hosté nepouštěli domácí útočníky do větších příležitostí a pokud si kohouti nějakou vytvořili, zasáhl spolehlivě chytající strůjce loňského kralupského úspěchu Luboš Novotný. Nezklamal však ani zkušený brankář David Gába na druhé straně a skóre tak více než polovinu zápasu zůstalo beze změny.

Ač ligový nováček, Kralupy svými dosavadními výsledky vzbuzují zvědavost a táhnou diváky do ochozů. Dokazuje to i sobotní návštěva v Táboře, kde na tribunu tamního zimního stadionu dorazilo slušných 1521 diváků, suverénně nejvíce od začátku letošní sezony. Ti se více než 31 minut marně dožadovali prvního gólu, než je ze sedadel na začátku 32. minuty poprvé zvedl gólovou tečí na hranici hry vysokou holí Radek Seidl. Branka byla přes protesty hostů uznána jako regulérní a domácí se ujali vedení.

Proti favoritovi zpočátku opatrní Kralupané se v průběhu zápasu čím dál více osmělovali a tvořili si gólové šance, recept na brankáře Gábu však nadále hledali těžko. A pokud ho překonali, rozezvonili perfektně postavenou domácí brankovou konstrukci. Tu nastřelil nejprve Vojtěch Šilhavý, načež se otřásla po dělovce do horní tyčky od Ondřeje Hampla. Až 49. minuta přinesla konečně i úspěch hostů, když Hampl předložil zpoza brány kotouč před brankoviště najíždějícímu Soukupovi, načež nejlepší střelec Kralup v posledním mistrovském play-off neměl s využitím nabídky sebemenší problém a srovnal na 1:1.

Kralupská radost ale netrvala dlouho a v 52. minutě měl Tábor opět vedení na své straně. Trefil se tentokrát Jan Milfait, kterému se po vstřeleném gólu znatelně ulevilo. Ne však natrvalo. V závěru zápasu se totiž s půlminutovým odstupem provinili dva jeho spoluhráči fauly, když nejprve Radek Seidl sekl k bráně unikajícího Kryštofa Hralu, načež Petr Zíb ve středním pásmu zbytečně podrazil Josefa Zajíce. Nabídnutou příležitost početní převahy se kralupská střídačka rozhodla umocnit hrou bez brankáře, která k její radosti neměla dlouhého trvání. Kralupští soupeře zamkli v pásmu, Pavel Husarik nabil Josefu Zajícovi a ten prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

Zápas dospěl do prodloužení, které o vítězi nerozhodlo a oba týmy si tak poprvé v sezoně vyzkoušely samostatné nájezdy. Tam Táborští ukázali svou kvalitu a třemi trefami rozhodli o bonusovém bodu pro svůj tým.

Sestřih utkání a ohlasy z kralupské kabiny:

Zdroj: Youtube

„Přijeli jsme sem bez šesti lidí v základní sestavě a taktika tak byla jasná - dobře bránit, čekat na chyby a uvidíme, co z toho vznikne,“ řekl po zápase hlavní kralupský trenér Martin Příhoda. „Prvních pět minut bylo těžkých, ale kluci se z toho pak dostali, měli tam i nějaké protiútoky a zjistili, že to funguje. Najednou, když jsme měli puk, tak jsme hrozili, byla tam tyčka, břevno, v poslední minutě jsme to tam i mohli dobouchat, byly tam tři velké šance, škoda. Bod zlatý, ale hlavně nám to dnes ukázalo, že když budeme dodržovat, co máme, a o chceme, tak můžeme hrát a porazit kohokoliv. Víc než za ten bod jsem šťastný za tu předvedenou hru a že si kluci dokázali, že se dá bodovat i na ledě silného Tábora.“

Utkáním v Táboře ovšem Kralupané za sebou nejtěžší souboj v tomto měsíci zdaleka nemají. Hned další bitva s ligovým favoritem je totiž čeká už další sobotu, kdy na vlastním ledě od 18 hodin přivítají Piráty z Chomutova.