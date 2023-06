Hokejové Kralupy skládají tým po postupu do druhé ligy a ani ve vyšší soutěži si nekladou nijak malé cíle. Vedení klubu hovoří o play-off a podle toho si také vybírá posily. Tou vůbec první je pětadvacetiletý obránce Josef Zajíc, který ještě v uplynulé sezoně pravidelně hrál Chance ligu a na svém kontě má i 26 zápasů v extralize v dresu mateřského Kladna a Pardubic.

Z hokejového utkání Chance ligy: Kolín - Přerov. Josef Zajíc | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Jméno Josef Zajíc ke Kralupům patří. Jeho táta tady působil jako hlavní trenér mládeže i A týmu, takže jsme se s Pepou domluvili na spolupráci. V tuhle chvíli můžu říct, že tady bude příští sezonu hrát,“ prozradil manažer klubu Martin Hampl ve videorozhovoru na YouTube kanálu Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

O dalších posilách ale hovořit zatím nechtěl. „V tuhle chvíli finalizujeme dohody s hráči. Zároveň musíme jednat i s jejich mateřskými oddíly o hostování a podmínkách. Proto v tuhle chvíli další jména zveřejňovat nebudu,“ dodal.

Zdroj: Youtube

Josef Zajíc by měl být každopádně ve druhé lize výraznou osobností. Je mu teprve pětadvacet let a nebýt častých zranění, pravděpodobně by nyní hrál na daleko vyšší úrovni. Kladenský odchovanec si extraligu zahrál poprvé už v ročníku 2016/17 v Pardubicích a následně do ní zasáhl ještě ve dvou sezonách.

Jinak nastupoval převážně v Chance lize, kde má na svém kontě více než dvě stovky startů. Ve třetí nejvyšší soutěži doposud zasáhl za Kolín jen do šesti utkání, ve kterých posbíral parádních pět bodů. Pokud budou i ostatní posily kralupského celku podobného ražení, klub se o sebe po postupu bát nemusí.

„Dali jsme hlavy dohromady a řekli jsme, že ambice jsou takové, že bychom se chtěli porvat o play-off. Snad se nám to podaří. Síla manšaftu by měla být slušná, abychom se mohli probojovat do play-off,“ hlásí trenér mužstva Martin Příhoda.

„Platí to, co jsme řekli na začátku. Tedy to, že do začátku sezony půjde 16 hráčů ze současné sestavy a kádr doplníme 12 novými hráči, abychom tým naplnili a měli 25 hráčů plus tři gólmany. Věřím tomu, že 16 našich se určitě zařadí do základu týmu a budou tady vidět a fanoušci budou chodit na kralupské hráče, kteří si vyhráli druhou ligu,“ přeje si Hampl a prozrazuje, že další nové tváře by mělo vedení odhalit už v příštím týdnu.

Kralupy by každopádně mohly těžit i ze spolupráce s mužstvy z vyšších soutěží. „Něco se rýsuje. První kontakt jsme měli s Kladnem, jednal jsem už i se Slavií. V minulosti jsme jednali už i se Spartou,“ odhalil manažer týmu.

Stávající kádr momentálně finišuje suchou letní přípravu a na ledovou plochu se přesune 15. srpna. „Začínáme trénovat třikrát týdně ve Slaném. Další týden začínáme v Kralupech, kde budeme každý den na ledě. Od 25. jsou tam dvakrát v týdnu zápasy, ve kterých budeme zkoušet hráče,“ prozradil Příhoda, jehož svěřenci se v rámci přípravy utkají s Řisuty, Mostem, Benátkami a Ústím nad Labem.

Do druholigového ročníku pak Kralupští vstoupí 23. září domácím soubojem s Mosteckými Lvy. „Strašně se na to těším. Zároveň je to obrovská výzva, když si mužstvo vybíráme sami. Ani jsme nečekali, kolik hráčů se nám bude hlásit, i sami volají, což je super. Myslím, že manšaft by mohl být slušný. Těším se na to strašně moc. Už aby to začalo,“ zakončil trenér Příhoda.