Hokejisté Kralup si kromě krajského titulu vybojovali minulou sobotu v Mělníku také možnost usilovat v baráži o postup do vyšší soutěže. O tu si to během nadcházejících dvou víkendů rozdají s Bílinou, jejíž hráči oslavili prvenství v Ústeckém kraji.

Hokejisté HK Kralupy porazili ve druhém finále HC Junior Mělník na jeho ledě 5:1 a oslavili titul ve středočeské krajské lize. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Klub z Teplicka hrál třetí nejvyšší soutěž jedenáct sezon v řadě a ještě před rokem. Po sestupu se v kabině draků na poslední chvíli rozhodli přihlásit krajskou ligu. Po peripetiích se složením kádru ale šel tým od začátku za prvenstvím a hrál nahoře.

Mezi jeho největší osobnosti a tahouny se řadí zkušení útočníci František Bakrlík a Peter Jánský. Ten nastupoval více než patnáct sezon v extralize. Za Litvínov, Pardubice a Spartu odehrál bezmála šest set zápasů a nastřílel 134 branek.

Okolo nich má majitel a trenér Miroslav Kanis požehnaně mladíků. „Více než polovina kádru hrála v této sezoně poprvé mezi dospělými," připomněl po úspěšném finále.

Husarik po vyhraném finále: Semkli jsme se k týmovému výkonu, víc určitě není

V něm Bílina odehrála o zápas víc než Kralupy. Napoprvé vyhrála doma nad Kadaní 5:1, poté ale na ledě soupeře 2:5 padla. V nedělním třetím utkání, které muselo vyřešit hokejovou tajenku, draci triumfovali 8:5.

V baráži o druhou ligu budou chtít Severočeši uspět. „Podle mě sílu máme, Kadaň byla zdatným soupeřem, který nás prověřil. Proto soudím, že můžeme uspět. A pokud nám znovu budou pomáhat naši skvělí fanoušci z fanklubu a i další diváci, tak budeme mít sílu ještě větší," prohlásil Kanis.

Pouze zúčastnit se ale nebudou chtít ani Kralupy. „Kvalifikaci o druhou ligu určitě zkusíme. Pokud bychom ji vyhráli, musíme si nad tím sednout, ale ta možnost hrát druhou ligu tam je,“ řekl po finále směrem ke kvalifikaci trenér Martin Příhoda.

Mělnická jednička Formánek: Druhé místo má chuť zlata, fanouškům moc děkujeme

Kvalifikace se odehraje na dvě utkání. K prvnímu týmy nastoupí v neděli 26. března od 15 hodin v Bílině, odveta je v Kralupech na programu o týden později, tedy v neděli 2. dubna od 16.15 hodin.

Do nadcházejícího ročníku druhé ligy postoupí tým s vyšším počtem získaných bodů. V případě bodové shody rozhoduje skóre z obou utkání. Pokud by postupujícího neučilo ani to, přijde na řadu pětiminutové prodloužení, případně samostatné nájezdy.