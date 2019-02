Střední Čechy /FOTOGALERIE/ – Jediná tajenka v obsazení baráže zbývá dořešit po víkendovém programu krajského hokeje. K natěšeným vítězům skupin soutěže (Kolín B, Žebrák) nedobrovolně přibyli neratovičtí Buldoci. Druhý „ligový“ účastník prolínací soutěže vzejde v závěrečných dvou kolech z trojice Žabonosy, Boleslav B a Kutná Hora.

Neratovice v novém roce dosud nezvýraznily svůj osmibodový zisk, na výhru v základní hrací době čekají dokonce od začátku soutěže.

Přerušení nelichotivé série zrovna v Čáslavi, kde už nastupovaly s pomyslným nožem na krku, se očekávat nedalo. Byť hosté začali nadějně, radost z vedení vydržela jen pár minut. Domácí si po minulé ojedinělé porážce nakonec spravili chuť desítkou a soupeře definitivně odeslali do „války“ o udržení.

„Baráž? Berme to jako play-off pro bodově chudé a pojďme si užít prodloužení sezony zápasy, ve kterých o něco jde,“ burcují se Buldoci před klíčovými zápasy, které rozhodnou o tom, zda se vrátí o patro níž.

Proč se ve druhé sezoně mezi elitou dostali do záchranářské šlamastiky?

„Bohužel jako jediní jsme v podstatě neposílili kádr a další okolnosti nám také nebyly příliš nakloněny,“ přidává zkušený brankář Pavel Kresta. Jednou z okolností byla i zranění některých opor, která před svým prosincovým koncem na střídačce (z rodinných důvodů) pravidelně zmiňoval i šéf klubu Martin Chabada.

Nezdar okresního konkurenta přinesl úlevu do Kralup. Nováček už může do zbylých zápasů nastoupit bez obav. I tak budou mít svěřenci kouče Zajíce co napravovat. Duel předposledních prohráli na půdě Žabonos rozdílem pěti branek po výkonu, který sami oznámkovali jako matný.

Žabáky, kteří si v úvodních jedenácti minutách vytvořili tříbrankový náskok, výhra rovněž přiblížila záchraně.

Poslední Kutná Hora nebodovala v domácím souboji s Mělníkem a z barážové příčky dál ztrácí tři body, nově ovšem na béčko Boleslavi.

Osudným se sršňům stala tříminutovka v závěrečné části, během níž Junior otočil z 2:3 na 5:3 ve svůj prospěch. Po útlumu na přelomu roku tak zaznamenal už třetí výhru v řadě.

Poněkud kuriózní situace zavládla v obsazení play-off. Zatímco elitní čtyřka z východu už se může chystat, na západě nemají vyřazovací část nadále zcela jistou ani vedoucí Černošice. Podobně jako obhájce totiž uspěl na ledě soupeře i kvartet nejbližších pronásledovatelů – vedle Mělníka i Rakovník, Příbram a po pětibrankové explozi v závěrečné části duelu v Poděbradech i Slaný.

Všechny týmy tak zůstávají vměstnané do pětibodového rozdílu.

Na východě si volné místenky do čtvrtfinále rozebraly Poděbrady, Benešov a Velké Popovice.

Vítězně dílčí úspěch stvrdil pouze celek od Konopiště. Proti Královu Dvoru si Lvi museli na rozdílovou trefu počkat až do samostatných nájezdů, přestože nad dvanáctičlennou sestavou soupeře vedli už o dvě branky.

Výborný brankář Černý ve druhé polovině utkání zcela zavřel bránu, což spoluhráči ve třetí části zúročili smazáním ztráty.

Naopak Vlašim, která mohla už jako jediná promluvit do čtyřky, porážkou od Příbrami šanci ztratila.

Zápas jako na houpačce přinesl kromě deseti gólů i divoký poměr vyloučených – 11:14. Hosté se do rozhodujícího trháku dostali dvěma góly v rozmezí 49. minuty.

Krajská liga

20. kolo: Velké Popovice – Rakovník 3:4 SN (21. a 44. Vacek, 36. Freisler – 20. Okegawa, 29. Větrovec, 48. Kounovský, rozh. náj. Hegenbart), Žabonosy – Kralupy 8:3 (9. a 38. Morkes, 11. a 27. Kedršt, 41. a 53. Kubát, 4. Procházka, 30. Hrachovec – 15. Bunda, 46. Petráček, 60. Kalla), Poděbrady – Slaný 5:9 (2. Toupal, 13. Mojžíš, 38. Pojkar, 39. Vernek, 60. Šafra – 10., 27. a 43. Lapáček, 26. Malát, 36. Sekerka, 44. Vodička, 52. Neiss, 55. Špičan, 59. Cigánik), Čáslav – Neratovice 10:1 (18. a 28. Kraučuk, 29. a 48. Navrátil, 12. Pipek, 14. Ježek, 30. Sladký, 47. Muras, 50. Šlejtr, 51. Borovanský – 9. Pokora), Mladá Boleslav B – Černošice 1:8 (41. Kysela – 7., 10. a 18. Brejcha, 26. a 57. z TS Šalamoun, 38. a 59. Vladyka, 33. O. Jobek), Benešov – Králův Dvůr 3:2 SN (15. Kočí, 26. Formánek, rozh. náj. Polesný – 48. a 50. Mikáska), Kutná Hora – Mělník 4:5 (33., 38. a 48. Netušil, 34. Javůrek – 45. a 47. Macek, 5. Šubrt, 35. P. Litera, 46. Šícha), Vlašim – Příbram 4:6 (14. Trpišovský, 27. Kronus, 43. Burda, 52. Herwig – 35. a 49. Gengel, 17. Mácha, 34. Mikeska, 49. Svoboda, 57. Rampfel).

SKUPINA ZÁPAD

1. Černošice 20 13 1 1 5 109:62 42

2. Mělník 20 11 3 2 4 92:62 41

3. Rakovník 20 12 1 3 4 78:54 41

4. HC Příbram 20 12 2 0 6 100:70 40

5. Slaný 20 11 2 0 7 100:70 37

6. Králův Dvůr 20 3 2 4 11 61:86 17

7. Kralupy 20 4 1 1 14 59:104 15

8. Neratovice 20 0 2 4 14 49:107 8

SKUPINA VÝCHOD

1. Čáslav 20 15 2 0 3 104:65 49

2. Poděbrady 20 9 3 1 7 100:97 34

3. Benešov 20 10 1 1 8 91:95 33

4. Velké Popovice 20 10 0 2 8 78:76 32

5. Vlašim 20 8 1 0 11 68:90 26

6. Žabonosy 20 6 3 0 11 72:84 24

7. Mladá Boleslav B 20 7 0 1 12 79:102 22

8. Kutná Hora 20 4 1 5 10 59:75 19

Krajská soutěž

20. kolo: Černošice B – Mníšek 0:7, Žilina – Kolín B 0:3, V. Popovice B – Žebrák 5:11, Příbram 99 – Solopisky 6:3, Hořovice – Sedlčany 4:12, Zlonice – Rakovník B 3:7, Benátky B – Hvězda Kladno odloženo.

SKUPINA SEVER

1. Kolín B 20 20 0 0 0 169:39 60

2. Benátky B 19 12 1 1 5 104:63 39

3. Rakovník B 20 8 2 1 9 99:108 29

4. Hvězda Kladno 19 8 1 1 9 85:97 27

5. Žilina 20 8 0 1 11 88:103 25

6. Mníšek 20 8 0 1 11 108:119 25

7. Černošice B 20 5 1 1 13 75:120 18

8. Zlonice 20 4 1 0 15 86:165 14

SKUPINA JIH

1. Žebrák 20 15 2 2 1 114:63 51

2. Sedlčany 20 11 4 1 4 113:61 42

3. Příbram 99 20 12 0 3 5 89:68 39

4. Solopisky 20 8 0 1 11 108:102 25

5. Spartak Příbram 20 7 1 0 12 90:92 23

6. Hořovice 20 6 1 1 12 81:122 21

7. Božetice 20 6 1 0 13 79:118 20

8. Velké Popovice B 20 6 0 1 13 78:126 19