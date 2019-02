Litera hlásí návrat. Hrát by měl už v Kutné Hoře

Mělník - Tahle posila se bude s blížícím vrcholem krajské ligy hodit! Do sestavy hokejového Junioru se vrací Petr Litera. Třiadvacetiletý útočník nedohrál utkání druhého kola s Neratovicemi. Po kontaktu s protihráčem následoval nešťastný náraz do konstrukce branky. Scénář původních nedobrých vyhlídek, které mluvily o zlomeném kotníku a vyřazení do konce sezony, se nakonec naštěstí nenaplnil.

Petr Litera, útočník HC Junior Mělník | Foto: HC Junior Mělník

Podle informací z mělnického klubu by hráč měl naskočit už do zápasu nadcházejícího dvacátého kola v Kutné Hoře. V neděli a na ledě soupeře se představí také zbylé okresní týmy. Neratovice se pokusí o malý zázrak proti Čáslavi, která před týdnem na soutoku zaznamenala teprve třetí porážku v soutěži. Kralupy si mohou v Kolíně proti Žabonosům zajistit definitivní záchranu v soutěži. Boxeři splnili plzeňskou misi na jedničku Přečíst článek › Béčko prověřilo i dalšího aspiranta na postup, ale znovu bez odměny Přečíst článek ›

Autor: Luboš Kurzweil