V loňské sezoně nastupoval za kralupskou juniorku. Právě svými výkony v týmu, jehož cesta extraligou dané kategorie skončila až ve čtvrtfinále, si obránce Jan Zedek otevřel cestu k přestupu do jihlavské Dukly. Za slavný klub hokejové historie si devatenáctiletý odchovanec letňanských Letců připsal v sobotním kole úspěšnou premiéru v Chance lize.

Hokejový junior Jan Zedek | Foto: HK Kralupy

„Byl jsem hrozně nervózní už ve čtvrtek, kdy jsem se dozvěděl, že dostanu v sobotu šanci. Ale kluci mi pomohli a snažil jsem si to nepřipouštět. Přece jen je to jen hokej a nakonec jsem byl rád, že to takhle dopadlo,“ dělil se pak o dojmy pro klubový web. Soutěžní zápas přitom odehrál po více než třech měsících. Do říjnového přerušení soutěží sbíral starty v juniorské lize akademií, dvakrát si odskočil k utkání druhé ligy v dresu partnerského Žďáru nad Sázavou.