Prozradil zároveň, že nebude sám z kralupského mužstva, kdo má podobný plán. „S Chláďou (David Chládek) jsme přišli spolu, tak spolu i půjdeme. Já jsem si to odbyl dneska, on ještě jede do Písku, kam už z pracovních důvodů nejedu. Půjdeme spolu zase za ruku dál. Tím, že se baví naše slečny, tak spolu hrajeme a užíváme si to,“ řekl.

Do Kralup se prý bude na zápasy velmi rád vracet. A nejen kvůli pivu a klobáse, jejíž vůně linoucí se od stánku podle jeho slov na ledě nezřídka „rozptyluje“ i soupeře. „Určitě budeme chodit koukat a kluky sledovat,“ ujistil.

Ze čtyř kralupských sezon si prý odnáší nádherné vzpomínky. Ty nejlepší pochopitelně na jízdu na vrchol krajské ligy a následnou úspěšnou baráž s Bílinou, byť u té přímo na ledě chyběl.

„Povedlo se nám tady něco, co skoro čtvrt století ne. Všichni jsme to chtěli stejně. O to víc, že to ještě před play-off nevypadalo. Pak snad nebyl zápas, do kterého bychom nešli s tím, že nevyhrajeme. To bylo asi nejkrásnější období, co tady bylo. Věděli jsme, že ač budeme hrát s kýmkoli, tak nemůžeme prohrát,“ vrátil se do loňského roku a za čtyři „super“ sezony poděkoval všem, kdo se okolo mužstva za tu dobu pohybovali. „Všichni to dělali naplno,“ ocenil hráč s jednasedmdesátkou na dresu.

V Kralupech zažil po působení v projektu China Golden Dragons druhou zkušenost se třetí nejvyšší soutěží v Česku. K nakonec bezpečné záchraně přispěl deseti góly a sedmi asistencemi. Do další sezony věří, že si letošní nováček zahraje i play-off, na které to napoprvé nevyšlo a sobotním zápasem na jihu Čech tak účinkování v letošním ročníku skončí.

Přál by ho i fanouškům, kterým poděkoval za dárek a vzkázal, aby tým podporovali i v časech, kdy se zrovna nedaří. Zmínil přitom smolnou sérii zápasů základní části, prohraných nejtěsnějším rozdílem. „Kluci pracují a nechávají na ledě všechno. Nikomu to není lhostejné. Budou se snažit a věřím, že si zahrají play-off a já budu v kotli,“ rozloučil se.

